乾旱壓力增 吳德榮：未來一周西部幾無降雨機率

中央氣象局發布低溫特報，大陸冷氣團及輻射冷卻影響，北部地區氣溫偏低。今天清晨局部地區有10度以下氣溫（黃色燈號）發生的機率。包括基隆市、台北市、新北市、桃園市、新竹縣、苗栗縣有10度以下氣溫發生的機率。

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，中層短波已遠離，各地晴朗無雲，除花東有殘餘低雲，帶來局部降雨。今晨因短波槽通過後的冷平流，將一小股冷空氣往南輸送，再加上夜間輻射冷卻作用，苗栗以北平地的最低氣溫皆降至10度以下。

今天白天起各地為晴時多雲、穩定的天氣，北海岸、東半部因東北風偶有零星飄雨的機率；白天氣溫回升，北舒適、南微熱，晚微冷。北部10至23度，中部12至26度，南部13至28度，東部13至26度。

他說，未來一周西半部幾無降雨的機率，桃園以南缺水壓力將與日俱增。周五至周日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。

下周一微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部降雨機率略提高，對其他各地無影響，仍是多雲時晴的天氣。下周二、周三各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，白天暖如夏，各地高溫皆在30度以上，南部更高達33度以上，早晚偏涼的天氣。