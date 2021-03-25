影／中捷今試營運 高二女生日搭首發車 盧秀燕帶頭全車唱歌祝福

台中捷運綠線今天開始試營運，市長盧秀燕與民眾一起清晨6點首班車，從北屯機廠搭到市府上班，見證「台中軌道元年」歷史。1名沙鹿高工2年級女學生說，她住北屯，搭捷運轉乘會比只搭公車節省30分鐘。

盧秀燕表示，中捷終於再度試營運「百感交集」，就如同懷孕的媽媽，過程雖然有波折，但還是充滿新生的喜悅。

沙鹿高工高二女生「思涵」説，她從四維國小站上車，再搭到市府站轉乘300號公車到學校，比平常搭公車省了30分鐘，輕鬆許多。

不過她對捷運綠缐還不是很熟悉，6點多搭到反方向列車，趕緊下車剛好搭上市長的第一班列車。

她向盧秀燕透露今天生日，市長驚呼，隨即大唱生日快樂歌，車上一片歡樂，「思涵」許願希望疫情趕快結束。

台中市長盧秀燕（右）搭中捷首班車，遇上高二女學生（中）當天生日，盧秀燕與眾人一同為她唱生日快樂歌。 記者陳秋雲/攝影

中國醫藥大三施姓學生説，他來自台北，摸黑上第一班列車，要從北屯機廠站搭到烏日高鐵來回，見證台中軌道歷史。

他表示搭中捷綠線，可能因是北捷公司設計「跟在台北搭捷運的感覺差不多」媒體問他哪個比較穩?他表示差不多沒有明顯的感覺。