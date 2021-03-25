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熱潮過了？鮭魚提案修法改名一次用5年取代次數 僅35人附議

聯合報 / 記者劉宛琳／即時報導
多位民眾改名「鮭魚」。圖／新北市民政局提供
多位民眾改名「鮭魚」。圖／新北市民政局提供

鮭魚之亂」讓改名超過限制改名3次的民眾無法再行改名，一輩子「鮭魚」纏身。因此，網友「鮭魚」在公共政策網路參與平台提案「姓名改換相關細則應作調整，以符合時代潮流」，建議改一次用5年，取代改名次數。不過，提案一周僅35人附議，尚缺4965個附議；而且反對者比贊成者多，顯示大部分的人不贊同幫「鮭魚們」解套。

「鮭魚」提議，應該延長改名的時間間隔，取代改名限制次數，建議調整至5年以上，即可避免少數人濫用改名權利，亦符合時代的自由潮流。「鮭魚」認為，可避免年輕時期衝動，用光改名次數，導致一輩子要以鮭魚、珍奶、叉燒包等名稱生活。他說，人類的心態是會隨年紀的閱歷所改變，因此延長改名間隔時間，亦已足夠當事人承受後果。

該提案目前有近60則留言，贊成的留言僅15則，反對的留言高達42則。有網有反應，為了少數人錯誤的行為，卻懲罰更多數真的有需求的人，這提案很不ok；反對網友則說，改名的人都已經是成年人了，麻煩為自己惹出來的嚴重後果負責，不要叫別人幫你解決。或是批評該提案根本神邏輯，「他想當鮭魚一輩子就讓他去當」。

鮭魚

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