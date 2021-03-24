水情嚴峻 直擊明德水庫缺水現況

經濟部長王美花今天下午主持旱災中央災害應變中心工作會報後宣布，台中、苗栗的水情將在4月6日轉為「紅燈」，採分兩區「供五停二」。4月1日把節水措施不分區從11%提升到13%，4月6日起以一區停周二三、另一區停周四五的方式輪流停水。

雖然水利署今天利用鋒面通過，分2次在苗栗縣永和山、明德、鯉魚潭水庫啟動地面人工增雨作業，增加近來最大一次雨量，3大水庫水位雖略有上升，但如果要解渴，還必須持續下雨。其中明德水庫中午時有效蓄水量119.79萬立方公尺，增加2.19萬立方公尺、蓄水率僅9.8%。