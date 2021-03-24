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水情嚴峻 直擊明德水庫缺水現況

攝影中心 / 記者潘俊宏／台北即時報導
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫周邊都可見龜裂的土壤。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫周邊都可見龜裂的土壤。記者潘俊宏／攝影

經濟部長王美花今天下午主持旱災中央災害應變中心工作會報後宣布，台中、苗栗的水情將在4月6日轉為「紅燈」，採分兩區「供五停二」。4月1日把節水措施不分區從11%提升到13%，4月6日起以一區停周二三、另一區停周四五的方式輪流停水。

雖然水利署今天利用鋒面通過，分2次在苗栗縣永和山、明德、鯉魚潭水庫啟動地面人工增雨作業，增加近來最大一次雨量，3大水庫水位雖略有上升，但如果要解渴，還必須持續下雨。其中明德水庫中午時有效蓄水量119.79萬立方公尺，增加2.19萬立方公尺、蓄水率僅9.8%。

實際走訪明德水庫周遭，水庫周邊土攘裸露嚴重且因乾凅龜裂，水庫較上游處的土壤很多都被綠色植披占領，許多太陽能遊湖船停泊處也都沒有水，遊客更是稀疏。

民眾經過明德水庫的省水標語，看著逐漸乾凅的水庫。記者潘俊宏／攝影
民眾經過明德水庫的省水標語，看著逐漸乾凅的水庫。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，太陽能遊湖船停靠處早已沒有水。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，太陽能遊湖船停靠處早已沒有水。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫周邊都可見裸露的土壤。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫周邊都可見裸露的土壤。記者潘俊宏／攝影
明德水庫較上遊處可見挖土機伺機清淤。記者潘俊宏／攝影
明德水庫較上遊處可見挖土機伺機清淤。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫周邊都可見裸露的土壤及逐漸被綠色植披淹沒。記者潘俊宏／攝影
今天鋒面通過，苗栗明德水庫雖有進帳，但蓄水率仍嚴重不足，水庫周邊都可見裸露的土壤及逐漸被綠色植披淹沒。記者潘俊宏／攝影

水庫 王美花

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