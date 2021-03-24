野柳「女王的祕密花園」將開放 有如月球表面塵封多年

遊客到北海岸野柳地質公園除了看女工頭外，被稱為神秘第三區的野柳岬的前端，占野柳地質公園80%面積，多年來一直因安全回題封閉。交通部觀光局北觀處將推出「女王的祕密花園」遊程，帶領遊客造訪被形容為有如月球表面的特殊地質景觀。

北觀處今天下午邀請中華民國旅行業品質保障協會、旅行商業同業公會全國聯合會、台灣旅遊交流協會、台灣旅行業國民旅遊發展協會、中華兩岸旅行協會、國內10多家旅行業者等30多人，首發踩線搶先體驗野柳第三區「女王的祕密花園」遊程。

自3月26日起接受報名，每梯次報名人數滿15人即可成團，針對團體需求量身訂做專屬行程，歡迎民眾踴躍報名。遊程採事前預約、限量開放、專人導覽、包套銷售。

北海岸野柳地質公園因女王頭地質景觀聞名海內外，2016年更被美國CNN報導「野柳地質公園」的獨特美景可媲美太空地質，是地球上最像火星的岩石環境，公園的海岬長度有1700公尺，共有三區。第一區為蕈狀岩、薑石及燭台石的主要集中區，區內可觀察到蕈狀岩的演育過程外，也可欣賞到著名的燭台石、冰淇淋石、薑石、壺穴、溶蝕盤以及節理構成的地景等。

第二區則以女王頭最為著稱，此區可欣賞到仙女鞋、龍頭石、金剛石、地球石等，以及蕈狀岩、結核所構成的小地景。

第三區位於野柳岬的前端，為一典型的單面山，東南側為海蝕平台，奇岩怪石分布其上，西北側為一峭壁，著名的豆腐石則位於峭壁下方的海蝕平台上。在經年累月潮汐沖刷下，經大自然鬼斧神工雕鑿，讓岩石有了各自獨特的風采引人入勝，還有24個圓球狀岩石，集結在一起，被譽為24孝山。制高點約海拔80米，站在單面山上，居高臨下，可以俯瞰整個地質公園園區最北端，眼前就像螃蟹鉗，地質景觀獨特。