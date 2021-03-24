蘇花車禍曝出車體問題 林佳龍下令718輛遊覽車暫停營運

蘇花公路遊覽車傷亡事故，肇事原因雖仍待檢警及運安會釐清，但交通部長林佳龍連日召會研商並親自私下請益多位專家後，今拍板定案，下令公路總局及車安中心召回打造該事故車輛之名盛實業公司所產製共718輛遊覽車，在完成安全檢核前，即日起暫停營運。

此外，對於遊覽車評鑑機制延宕、車安中心安檢機制是否有疏漏，林佳龍也要求同步調查是否涉有行政疏失，「究責無上限。」

交通部表示，本事故確切原因仍待檢警及運安會調查，交通部尊重並全力配合；惟顧慮車輛安全刻不容緩，林部長已指示同步釐清疑點，並進行緊急處置，避免可能有潛在風險的車輛繼續上路。

交通部官員透露，林佳龍在蘇花遊覽車事發後，除了當晚趕赴宜蘭慰問家屬，對於有家屬淚訴親人明明繫好安全帶、卻被拋出車外而身亡特別痛心，也對車體脆弱提出質疑，因此在取得相關畫面後，除了要求交通部調查，更親自私下向多位專家請益，據悉，其中也包括運安會主委楊宏智。

該官員轉述，林佳龍上周即已下令速查「車體是否異常脆弱、乘客繫安全帶為何仍連人帶椅遭拋出車外、遊覧車評鑑制度變革為何延宕4年」等3疑點。其中，座椅與車體的扣合處若設計不良、或未依原設計施作，很可能在強力碰撞時就被拋出車外，必須優先釐清。

交通部表示，為避免該類車種或該製造廠所生產的車輛出現同樣的問題，基於保護車主、駕駛、乘客與用路人的考量，必須從嚴採取緊急避險措施，本次肇事遊覽車為名盛實業有限公司使用成運汽車製造股份有限公司產製，2018年初申請取得延伸實體車少量審驗合格證明，同型式車輛計有5輛，其中2輛未營運，其餘3輛均已召回。

其他名盛公司使用成運牌底盤車打造車輛計有76輛，而名盛所打造之遊覽車則共718輛。林佳龍下令，由公路總局、車安中心查核座椅之固定方式及施作狀態是否符合規定，在召回確認前暫時停止營運。據公路總局與車安中心推估，在全力動員之努力，可望在清明連假前完成多數車輛之檢核，惟若未通過者，則仍無法恢復營運。

此外，交通部官員也透露，對於遊覽車評鑑制度因先前設計不良，公路總局重新研議，新制卻延宕4年多，以及車安中心的安檢機制是否能確實落實把關，林佳龍更指示同步展開行政調查，釐清是否有疏失，「究責無上限。」