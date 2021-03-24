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帛琉旅遊泡泡返台上班無法轉內勤 雇主可不給薪
台帛旅遊泡泡首發團即將於4月啟航，為此，中央流行疫情指揮中心要求返台後須加強自主健康管理5天，期間不可進出公眾場所。勞動部官員說，若勞工上班地點是私人辦公室，非屬公眾場所，但雇主若基於自行考量要求勞工不要上班，工資仍需照給。
指揮中心規定，台帛旅遊泡泡旅客返台後可免除居家檢疫，5天內需加強自主健康管理，雖可正常上班，但需全程戴口罩，也不能到公共場所接觸人群。
勞動部勞動條件及就業平等司司長黃維琛表示，勞工若原本任職場所就是百貨公司等公眾場所，因加強自主健康管理原則，導致該名勞工無法到原上班地點執行勞務，這就不可歸責於勞雇雙方，此時若該名員工也無法暫時調任內勤，建議雇主註記防疫隔離，不可視勞工曠職或其他不利處分，或要求勞工請特休假，薪資則由勞資雙方協議。
黃維琛說，另一個情形是勞工的工作地點是私人辦公室，但雇主要求不要進公司，就是受領勞務遲延，不是勞工不能來公司，而是雇主不讓他來，因此雇主仍需要給付薪資。
他強調，兩者情形差別在於「誰」讓勞工無法提供勞務。
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