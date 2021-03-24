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聯發科「智在家鄉」賽事起跑 蔡明介親錄短片

聯合報 / 記者簡永祥／即時報導
聯發科董事長蔡明介說，自己生活的地方永遠是獨一無二的，值得我們以實際行動讓家鄉變得更好。 圖／聯發科提供
聯發科董事長蔡明介說，自己生活的地方永遠是獨一無二的，值得我們以實際行動讓家鄉變得更好。 圖／聯發科提供

聯發科今（24）日宣布，第四屆聯發科技「智在家鄉」數位社會創新競賽起跑，即日起公開徵件。聯發科董事長蔡明介並親錄短片，籲有志者同行。他說：自己生活的地方永遠是獨一無二的，值得我們以實際行動讓家鄉變得更好。」

聯發科表示，去年「智在家鄉」賽事不畏疫情，參賽隊伍數量創下歷年新高418組，累積報名的隊伍遍及全台縣市281 個鄉鎮，涵蓋76%的土地，觸及都會生活、環境生態、農林漁業以及長照等各式議題，社會的正面迴響，帶給聯發科很大的鼓舞。

今年的賽事徵件宣傳，蔡明介親自登場，分享自己面對「創新瓶頸」時的心法，以鼓勵有意從事社會創新的團隊。他指出，自己雖然專注在半導體領域幾十年，但在不同的階段都會遇到困難，他選擇的方式就是保持「open heart, open mind」，用開放的心胸去思考問題的本質，找到答案。

蔡明介指出，全球走過疫情最嚴峻的2020年，在日常生活跟自由行動上遭受很大的限制，但也因此激發出科技與網路的應變能量，企業紛紛積極投入數位轉型，同時也加速5G、AI、loT應用與遠端服務等發展的腳步。

他認為，受到疫情的驅使，科技的影響力逐漸滲透至生活各層面，新科技的運用反而更能拉近人與人之間的距離，更能結合人們多元的創造力。這種後疫情時代的「科技溫度」，無論在跨國的交流，或者是地方事務上，都將以更快的速度帶來變化。他期待大家能勇於擁抱新科技的力量，並相信今年「智在家鄉」賽事也一定能看見這個趨勢。

聯發科表示，「智在家鄉」賽事，除了歡迎社會大眾踴躍投稿，選出本屆優勝團隊外，也將深化對團隊「落地實踐」的支持。針對過去兩年曾在「智在家鄉」得獎的團隊，既有的落地補助甄選會持續辦理，並將優化評鑑與支持機制，希望能協助有心落地的團隊能夠走得更遠，讓每一屆「智在家鄉」賽事結束後，社會創新的種子能繼續在家鄉的土地上發芽茁壯。

第四屆聯發科技「智在家鄉」賽事即日起開放報名，至6月17日下午五時為止，預定7月下旬公告入圍名單。入圍的 20 組團隊將獲5萬元的獎金及5萬元研發補助。決賽將選出特優一組獎金100萬元、優等獎三組獎金各20萬元、特別獎三組獎金各5萬元。

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