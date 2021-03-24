怕又被罵？金門三節配售酒今拍板：疫情期間暫不調漲

金酒公司日前公告為因應原物料、包材與一例一休人事費用等成本增加，並考量市場狀況，調整部分品項售價，消息一出，各界罵翻了，連帶的還引起監察委員主動介入調查，原本民眾關心的三節配售酒價格也在此波調漲範圍，但縣府今天宣布，為回饋鄉親，疫情期間，三節配售酒售價暫不調漲。

據了解，在這波金酒價格調整中，與金門縣民息息相關的家戶配售酒，漲幅約一成，也就是原訂金門家戶配售酒1打4800元，將在端午節調漲至5280元，但不少民眾覺得漲太兇，引發鄉親疑慮。

金門縣政府今天表示，縣府注意到鄉親或各界的關切聲音，經金酒公司針對三節配售酒的成本結構與變動情形提出數據說明，也透過不同管道傾聽多元意見，在衡酌各種因素及評估影響層面後，日前正式由楊鎮浯縣長指示定案，三節配售酒在疫情期間售價不予調整。

縣府表示，考量三家配售酒的政策原意之一即是在以優惠價格嘉惠縣民，與鄉親同慶傳統佳節，「藏富於縣民」及「與縣民共享」是主要政策目標。因此，獲利非最主要的政策目的與優先考量因素；且為避免加重疫情期間鄉親購酒負擔，經通盤考量所有因素後，由縣長楊鎮浯定案，決定三節配售酒售價在疫情期間不予調整，讓有購酒資格的鄉親繼續享受這項獨有的「小確幸」！

而這項決定之後也會再於全體村里長、各鄉鎮公所、戶政事務所等作業機關參加之端午節配售酒會議進行討論後做最後的定案，並納入端午節配售酒實施計畫中據以實施。縣府表示，感謝鄉親長期以來的支持，同時為鄉親謀取最優惠的利益考量下，做出三節配售酒售價應不隨公司其他酒品項目調整的決定，也希望鄉親能予以支持。

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