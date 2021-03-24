快訊

詐領獎金！千萬中獎發票沒人領 店家偽造遭檢調搜索

囤房稅將影響78萬租戶？政府沒說清楚的五件事

怕又被罵？金門三節配售酒今拍板：疫情期間暫不調漲

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
金酒公司日前公告為因應原物料、包材與一例一休人事費用等成本增加，並考量市場狀況，調整部分品項售價，圖為金門縣長楊鎮浯（左）與金酒總經理楊駕人（右）介紹玉璽酒。本報資料照
金酒公司日前公告為因應原物料、包材與一例一休人事費用等成本增加，並考量市場狀況，調整部分品項售價，圖為金門縣長楊鎮浯（左）與金酒總經理楊駕人（右）介紹玉璽酒。本報資料照

金酒公司日前公告為因應原物料、包材與一例一休人事費用等成本增加，並考量市場狀況，調整部分品項售價，消息一出，各界罵翻了，連帶的還引起監察委員主動介入調查，原本民眾關心的三節配售酒價格也在此波調漲範圍，但縣府今天宣布，為回饋鄉親，疫情期間，三節配售酒售價暫不調漲。

據了解，在這波金酒價格調整中，與金門縣民息息相關的家戶配售酒，漲幅約一成，也就是原訂金門家戶配售酒1打4800元，將在端午節調漲至5280元，但不少民眾覺得漲太兇，引發鄉親疑慮。

金門縣政府今天表示，縣府注意到鄉親或各界的關切聲音，經金酒公司針對三節配售酒的成本結構與變動情形提出數據說明，也透過不同管道傾聽多元意見，在衡酌各種因素及評估影響層面後，日前正式由楊鎮浯縣長指示定案，三節配售酒在疫情期間售價不予調整。

縣府表示，考量三家配售酒的政策原意之一即是在以優惠價格嘉惠縣民，與鄉親同慶傳統佳節，「藏富於縣民」及「與縣民共享」是主要政策目標。因此，獲利非最主要的政策目的與優先考量因素；且為避免加重疫情期間鄉親購酒負擔，經通盤考量所有因素後，由縣長楊鎮浯定案，決定三節配售酒售價在疫情期間不予調整，讓有購酒資格的鄉親繼續享受這項獨有的「小確幸」！

而這項決定之後也會再於全體村里長、各鄉鎮公所、戶政事務所等作業機關參加之端午節配售酒會議進行討論後做最後的定案，並納入端午節配售酒實施計畫中據以實施。縣府表示，感謝鄉親長期以來的支持，同時為鄉親謀取最優惠的利益考量下，做出三節配售酒售價應不隨公司其他酒品項目調整的決定，也希望鄉親能予以支持。

※ 提醒您：禁止酒駕 飲酒過量有礙健康

疫情 金門 端午節

延伸閱讀

耗資千萬打造金門「初日號」 首航百位遊客稱有出國FU

金門水頭港新通關大樓好事多磨 新小國門帶動發展

金酒無預警宣布漲價引風波 金門縣長楊鎮浯親上火線澄清

金門農林漁牧業普查處揭牌 「3不加2會」民眾足放心

相關新聞

清明連假想去花東看過來！ 台鐵宣布加開12列次車

清明連假將屆，台鐵局原已加開151列次及加掛523輛次，為加強疏運花東旅運需求，今宣布將再加開4列次EMU900型樹林-...

蘇花撞山遊覽車座椅結構有問題？ 交通部這樣說...

蘇花公路遊覽車撞山壁事故，造成六死、卅九傷。運安會主委楊宏智今透露，根據初步調查結果顯示，當時遊覽車車速僅45公里，卻有...

影／屏東鳳梨空運加拿大一箱3千多元 200箱兩天完售

屏東縣鳳梨產量在3月下旬進入高峰，屏東縣府、農民們拓展海外訂單，今舉行屏東鳳梨、蓮霧空運外銷加拿大，此次以500箱鳳梨、...

外銷新加坡鳳梨黑心又不甜？ 專家：搶貨和貯運出問題

中國大陸禁止台灣鳳梨進口後，外銷分散轉到新加坡等其他國家，但有新加坡蔡姓台商投書指買到的台灣鳳梨品質有問題；台南區農改場...

下一個旅遊泡泡？ 林佳龍曝：已和日韓星越等四國視訊

台帛旅遊泡泡首發團即將在4月1日啟航，外界關注下一個旅遊泡泡國家可能是哪一個？對此，交通部長林佳龍今上午受訪時表示，一直...

怕又被罵？金門三節配售酒今拍板：疫情期間暫不調漲

金酒公司日前公告為因應原物料、包材與一例一休人事費用等成本增加，並考量市場狀況，調整部分品項售價，消息一出，各界罵翻了，...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。