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慶祝兒童節 持高雄兒童卡到鈴鹿賽道樂園有多項優惠

聯合報 / 記者蔡孟妤／高雄即時報導
高雄捷運與草衙道鈴鹿賽道樂園推廣高雄兒童卡，推出多項優惠活動。圖／高雄捷運公司提供
高雄捷運與草衙道鈴鹿賽道樂園推廣高雄兒童卡，推出多項優惠活動。圖／高雄捷運公司提供

歡慶兒童節，高雄捷運公司與草衙道鈴鹿賽道樂園攜手推出「高雄兒童卡，雙重享好禮」活動，即日起至4月12日申辦高雄兒童卡可獲得樂園免費星光票一張、12月31日前持卡人至鈴鹿賽道樂園售票中心可享全天暢遊550元優惠價等。另配合3月27、28日大港開唱及高雄流行音樂中心海音館滿載測試表演，輕軌末班車將延後至晚上11點收車。

高雄市政府發行「高雄兒童卡」，凡設籍高雄市6歲以上未滿12歲的兒童即可申請，持高雄兒童卡搭乘高雄捷運享半價優惠，另持卡搭乘高雄市輕軌、公車、渡輪、台鐵皆享優惠價，發行至今已有近3萬人申辦。

兒童節將至，高雄捷運公司與草衙道鈴鹿賽道樂園攜手推出「高雄兒童卡，雙重享好禮」活動，回饋新申辦或已申辦使用的高雄兒童卡友。

高捷公司表示，活動優惠包括即日起至4月12日申辦高雄兒童卡可獲得「樂園免費星光票1張(市價399元)」。12月31日前高雄兒童卡持卡人至鈴鹿賽道樂園售票中心，憑卡購票可享全天暢遊550元優惠價(市價890元)。

此外，高捷公司也與賽道樂園合作，由推廣大使酷奇拉進入高雄市國小校園內向兒童宣導交通安全觀念、綠色運具及兒童卡辦卡優惠。

有意申辦的家長只要至高捷官網，上傳申辦所需資料，經審核通過且完成付款，10個工作天後即可至指定車站領卡。或攜妥身分證影本、兒童2吋大頭照1張、戶口名簿影本並繳交100元製卡費用(製卡需12個工作天，不含例假日），至各捷運車站服務台申辦。

此外，高雄捷運公司表示，為提供不同客群便利且實惠的搭乘服務，已陸續推出90天無限搭乘、MeN Go套票、高雄認同卡、24或48小時效期卡、一日或二日卡及高雄輕軌周遊二日卡等不同優惠方案。

針對外地旅客也推出高屏澎好玩卡、高鐵高雄好玩卡、高鐵高捷交通聯票、糖廠輕旅行套票、旗津踏浪趣套票等，歡迎民眾4月連假時到高雄玩。

另配合3月27、28日大港開唱及高雄流行音樂中心海音館滿載測試表演，輕軌末班車將延後至晚上11點收車，民眾可多利用輕軌前往。

高雄輕軌 捷運 高捷

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