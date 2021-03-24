蘇花撞山遊覽車座椅結構有問題？ 交通部這樣說...

蘇花公路遊覽車撞山壁事故，造成六死、卅九傷。運安會主委楊宏智今透露，根據初步調查結果顯示，當時遊覽車車速僅45公里，卻有乘客被拋飛，是很不尋常的事情，質疑遊覽車的車體結構有系統性問題，明天將先發布期中安全通告。

對此，交通部表示，目前遊覽車車體打造是根據聯合國UNECE的法規規定，對於座椅強度定有一個檢測基準，也就是針對遊覽車座椅固定車身底版進行推拉，確認是否有牢固，且須符合700牛頓力的推拉力才算符合標準。

交通部說，每一款遊覽車在出廠都會進行測試，合格的話才可以領牌，車安中心也會依照審驗規定，每年做一次品質一致性查核，以書面審核的方式，確認車廠生產的每一輛遊覽車其設計和查驗時的車輛是一致的；此外，每三年還會到申請者工廠做實地查核，確認相關留存資料、紀錄、品質管制系統是否有正常運作。

據了解，騰龍通運公司的遊覽車為台南一家老牌車體廠打造，車場規模不算小。交通部表示，車安中心107年5月時曾有到現場查核，當時有發現一些小問題，不過都已改善。

對於運安會質疑遊覽車座椅固定工法有問題，交通部表示，本周一車安中心已有要求做相關車身結構強度、座椅強度的品質一致性查驗，看看實車打造的座椅安全方式是否和申請查驗時的方式一致。

路政司長陳文瑞表示，對於遊覽車座椅的現行規定就是要符合700牛頓力的推拉力，若工法有需要規範的話，會再和車安中心研議，也會參考國外作法。

不過交通部也說，事故發生原因很多，乘客拋飛出去的原因也不會只有一個，需要檢查官、運安會本於專業、職權進行調查後才可以確認；後續也會和運安會了解安全通告內容，依照建議事項會同公路總局、車安中心來執行。