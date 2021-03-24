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星台商投書外銷鳳梨品質差 農會：為搶收得負評足嘸彩
新加坡蔡姓台商投書指買到的台灣鳳梨品質有問題，高雄大樹農會表示，大樹鳳梨貿易商銷的是澳洲、馬來西亞檳城，未銷往新加坡；貿易商接了外銷訂單常會催採收，有時成熟度明明還不夠就要農民採收，農委會好不容易闢下的管道，因此被打槍得到負評「實在足嘸彩」！
大樹農會總幹事歐幸娟表示，鳳梨的果實是頭下尾上，成熟時，外皮多由頭部一目一目往上變紅、變黃，因頭端接近母株地面的根部，水分與養分較多，所以鳳梨是頭部較甜，尾部比較酸。外梨外銷有運輸時間的變數，一定要把握好成熟度，大概也要2、3目轉紅以後採收，甜度才會夠；國內宅配至少也要半熟以上才能採收，甜度可達16。
歐幸娟說，但有的外銷貿易商為趕貨，可能在鳳梨才1目轉紅，甚至根本還綠綠的時候，就催農民採收，加上外銷過程的變數，品質就可能受到影響。外貿商一定要做好品質把關，維護商譽，生意才能做的長久。
像高雄首選電商平台有時跟農會反映，外頭都可以看到鳳梨了，為何農會的貨還出不來？歐幸娟表示，因為農會堅持成熟度要夠後，才能採收，品質不夠好，就不會由農會管道輸出。因為品牌名聲營造不易，一受傷打擊 就會很大。像農委會好不容易為農民打下外銷管道，但為了搶收影響品質，造成負評，努力就白費了，實在足嘸彩（很可惜）！
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