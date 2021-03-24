焦慮、生活習慣差 千禧世代患病率增

千禧世代因為生活習慣不佳，加上心理焦慮，患病和死亡率比上一代更高。研究指出，Y世代（又名千禧世代，指1981年到1999年出生）和X年代（指1965到1980年出生）的人，健康狀況總體而言比戰後嬰兒潮世代還要糟，雖然醫療技術不斷進步，但受到飲酒、吸煙等不良生活習慣影響，加上焦慮、抑鬱等心理疾病盛行，患病率與死亡率都比上一代還要高。

總體健康狀況惡化

Study Finds報導，根據俄亥俄州立大學的研究報告，以美國為例，團隊綜合1988年到2016年、來自美國國家健康和營養調查，以及1997年到2018年的美國國家健康訪問調查，總計70萬人的健康數據，發現1965到1980年的「X世代」和1981年到1999年出生的「千禧世代」，身體健康狀況總體比上一代嬰兒潮還要惡化。

研究中分析了八種導致代謝相關疾病的測量標準，包括腰圍、血壓、膽固醇和BMI等，而這些數據往往和糖尿病、心臟病、中風等疾病相關。結果表明，以美國白人為例，代謝相關疾病是最主要的健康問題，對美國黑人而言，慢性疾病是最大宗的病因。

生活習慣不良

CNN報導，研究員推測讓年輕一代健康惡化的原因，和吸菸、酗酒以及肥胖有關。研究指出，在X世代晚期（1973到1980年出生的人），吸菸率上升，尤其在男性族群中更明顯。另一份研究指出，在28個國家的數據中，50歲男性比女性死亡率高出六成，主因在於吸菸。

此外，心理健康問題也是導致年輕世代健康狀況惡化的原因。研究發現，從戰爭嬰兒潮（1943到1945年出生）到Y世代開始，白人的焦慮和抑鬱問題逐漸浮出。主領研究的社會學教授鄭與（音譯）表示，總體研究成果讓人訝異，「我們以為醫療技術越發達，人們健康總體狀況會越好。」

他擔心若不減緩此問題，等到X世代和Y世代步入老年，健康狀況會更糟，甚至會造成社會醫療和健保負擔。

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