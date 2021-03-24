帕金森手術納給付仍要30萬 藍委籲納全額給付重大傷病

金曲歌后詹雅雯日前被診斷罹患帕金森氏症，左腦已中度萎縮。與詹雅雯相同，罹患帕金森氏症的患者約有6萬多人，目前帕金森氏症的治療方式以藥物及手術為主，但手術治療要價不菲，即使健保給付部分醫材，患者能需自付20萬到30萬的手術費用。

國民黨立委林奕華今為帕友請命，盼能將手術全額納入給付，並將帕金森氏症患者納入重大傷病，健保署回應，將滾動式檢討納給付的可能性，至於重大傷病需召開專家會議後審慎評估。

帕金森氏症是一種退化性的神經疾病，大腦的神經傳導物質多巴胺不足，導致患者出現顫抖、動作緩慢等症狀，初步會投以多巴胺藥物，但藥物效果仍有限，部分藥物控制不佳的患者，可採取燒灼術或是深腦部刺激術改善（DBS），其中深腦部刺激術已成為目前帕金森氏症最主要的手術方式。

帕金森氏症病友也是帕金森氏病友權益促進會理事長吳昌期表示，三年前健保署開始同意DBS費用部分減免，他身受其惠，只是他還是支付約20萬到30萬的費用，DBS發展許久，但現在還是只提供給「有錢」、「有能力」的人才能接受手術，期盼政府能將帕金森氏症納入重大傷病範疇，減少費用的支出。

雙和醫院神經科主治醫師洪千岱說明，目前健保有給付的範疇是需要放置在患者體內的電池與線材，但執行DBS最重要的是核磁共振、3D定位，也導致需要額外支付20萬到30萬的費用。

健保署醫務管理組參議吳科屏表示，DBS的手術給付早在民國98年納入健保給付，後續也在104年、105年、108年陸續將特材、刺激器納入給付，整組約要價57萬元左右，不過，對於特材給付上隨時都可以再檢討，討論是否可以納入給付；不過納入重大傷病一事需要審慎評估，也不需要考量整體醫療資源的運用及公平性。