好方便！ 台鐵明起新增「台灣Pay」購票
為了加強旅客購票付款多元性及便利性，台鐵局表示，明天(25日）起，將於全台各電腦售票車站售票窗口新增「台灣Pay」條碼支付服務，提供後端綁定銀行帳戶(金融卡)後，以條碼支付被掃模式購票，若綁定信用卡支付，則以NFC感應行動支付模式購票。
台鐵局表示，相較於現行信用卡購、退票，於退票時須持原購信用卡辦理，使用台灣Pay條碼支付購票付款後，辦理退票時不需出示台灣Pay條碼，系統可逕行退款；另因後端款項金流特性，於本局票務系統進行換票及退購便當時，不論是否有差額，皆須出示台灣Pay條碼支付，方能完成乘車變更作業。
有關旅客使用注意事項，務請於使用前詳閱公告於台鐵局官網「交通部台灣鐵路管理局台灣Pay購票使用規定」(網址為https://www.railway.gov.tw/tra-tip-web/tip)，敬請旅客多加利用。
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