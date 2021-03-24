高鐵和旅遊平台共推「國旅聯票」加購車票享85折優惠

國旅正夯，台灣高鐵即日起和國內旅遊預訂平台KLOOK、KKday合作，推出「國旅聯票」搶攻旅遊市場。旅客在這二大旅遊預訂平台購買指定商品，即可享加購高鐵車票85折優惠。

高鐵「國旅聯票」精選超過60條最受歡迎的旅遊商品供旅客自由組裝，包括「台北101觀景台」、「南投九族文化村」、「屏東墾丁海生館」等景點門票；交通接駁方面則有「墾丁快線」、「租車」等；同時，更涵蓋近年最夯的「包套式露營車」、「SUP立槳、浮潛」等體驗活動，未來也將會持續擴充配合商品。

高鐵公司表示，購買高鐵「國旅聯票」不僅可以一次搞定高鐵車票以及旅遊大小事，更可以享受超值優惠，還可同時累積高鐵TGo會員及旅遊預訂平台之會員點數，雙重積點讓您更享雙重回饋。

高鐵公司舉例，以「高鐵台北-台中來回車票」+「台中麗寶樂園門票」商品為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買原價商品，共可省下240元；若以「高鐵台北-左營來回車票」+「包套式露營車」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」共可省下450元。