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高鐵和旅遊平台共推「國旅聯票」加購車票享85折優惠
國旅正夯，台灣高鐵即日起和國內旅遊預訂平台KLOOK、KKday合作，推出「國旅聯票」搶攻旅遊市場。旅客在這二大旅遊預訂平台購買指定商品，即可享加購高鐵車票85折優惠。
高鐵「國旅聯票」精選超過60條最受歡迎的旅遊商品供旅客自由組裝，包括「台北101觀景台」、「南投九族文化村」、「屏東墾丁海生館」等景點門票；交通接駁方面則有「墾丁快線」、「租車」等；同時，更涵蓋近年最夯的「包套式露營車」、「SUP立槳、浮潛」等體驗活動，未來也將會持續擴充配合商品。
高鐵公司表示，購買高鐵「國旅聯票」不僅可以一次搞定高鐵車票以及旅遊大小事，更可以享受超值優惠，還可同時累積高鐵TGo會員及旅遊預訂平台之會員點數，雙重積點讓您更享雙重回饋。
高鐵公司舉例，以「高鐵台北-台中來回車票」+「台中麗寶樂園門票」商品為例，購買高鐵「國旅聯票」相較於分開購買原價商品，共可省下240元；若以「高鐵台北-左營來回車票」+「包套式露營車」行程為例，購買高鐵「國旅聯票」共可省下450元。
高鐵公司表示，觀察近年消費者旅遊行為的趨勢，在旅遊商品的選擇上更朝向個人化與客製化發展，且喜歡透過OTA (Online Travel Agent)比價、自由組裝行程，由於旅遊電商平台具備商品多樣化與即刻預訂、即刻出發等特性，因此決定與KLOOK、KKday兩大旅遊預訂平台合作，推出高鐵「國旅聯票」，精選全台各地熱門景點門票、體驗行程、交通接駁、特色遊程等旅遊商品，更提供加購高鐵不限日期、區間、車次均享車票85折的超值優惠。
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