台灣鳳梨新加坡出包！台南下周進入採收將加強品管

媒體報導台灣鳳梨外銷新加坡品質出包遭當地台商投書，引起外界關注。台南地區鳳梨預計下周才正式進入採收期，市府農業局上午說，這批鳳梨應不是來自台南，但落實「鳳梨國家隊」外銷策略，將持續關注本市鳳梨產銷情況。

農業局說，本案已向農委會反應，並通知轄區集貨包裝場與貿易商應加強產品安全及品質管控。農業局也從源頭外銷供果園，加強栽培管理技術提升果品品質，落實精準用藥管理；並輔導集貨包裝場向農委會申請補助設置農藥快篩儀及甜度測定儀器，進行雙重把關，以確保產品安全及品質。

有官員私下說，推算該批金鑽鳳梨上市時間，有可能來自更早上市的高屏地區，後續仍待農委會或當地縣市政府深入釐清，但今年鳳梨出口對岸受阻，目前是打「團體戰」，也只能一起承擔，希望降低衝擊。