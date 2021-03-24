快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

清明連假要到了！10種人不宜前往掃墓「小心掃完衰整年」

聯合新聞網 / 小孟
掃墓示意圖。聯合報系資料照/記者蔡家蓁攝影
掃墓示意圖。聯合報系資料照/記者蔡家蓁攝影

今年清明連假為4月2日到5日，不少民眾安排要去掃墓祭祖，除了有幾項禁忌需要注意，命理專家小孟老師也幫大家整理了不宜掃墓的「10種人」，像是孕婦、感冒中的人、愛罵髒話的人等，雖然不用全盤相信，但也盡量避免，以免誤觸「走衰運」。

1.準備結婚或剛結完婚：

有喜氣之人不宜掃墓，因為喜氣屬於陽，掃墓為陰，容易沖煞對情感易有傷害。

2.懷孕中人：

懷孕中的人不可以去掃墓，容易身體招惹不乾淨的氣場影響自己的胎兒，科學講法也擔心孕婦容易受風寒或跌倒。

3.喜歡穿紅衣的人：

掃墓不宜穿著太艷麗，若穿著太紅容易讓祖靈較刺眼無法得到祖靈加持。

4.0-3歲的小孩：

0-3歲的小孩氣場比較不足，容易引來周遭好兄弟的干擾，若你的小孩太可愛，容易被好兄弟喜歡回家容易感冒生病。

5.感冒中的人：

感冒中的人或正在抗癌的人，身體較為虛弱，若這時還前往掃墓容易吸收到不好的氣場，因此感冒中人僅量避開掃墓。

6.正面臨家產紛爭的人：

正在爭吵家產的人避免前往掃墓，以免祖先生氣，科學說法是當你心中有所怨氣，容易吸引到更強大的負面磁場，掃墓完之後容易罹患憂鬱症。

7.80歲過後的人：

80歲過後的人磁場比較輕，容易掃墓完身體不適或染上風寒。

8.愛噴香水的人：

愛噴香水的人掃墓容易吸到眾多磁場，因為好兄弟與山靈喜歡聞香氣，因此掃完墓後你也容易帶一些不潔磁場回家。

9.早上誦經的人：

喜歡一大早就誦經的人要注意，當你誦完經後會有佛的磁場，當你有佛磁場又前往墓地，就會吸引一些負面磁場靠近。

10.愛罵髒話的人：

喜歡罵髒話的人不宜掃墓，當你口出惡言時，容易惹怒週遭的好兄弟。

清明節 連假

延伸閱讀

清明連假要到了！祭祖禁忌曝光：選對時間、6種水果不要拜

清明連假客運推優惠 增開紅眼班次

寒食小宴／冬去春來 寒食節的百變風情

客家人掃墓高峰人潮少一半 苗栗雜草火警一上午23起

相關新聞

清明連假要到了！10種人不宜前往掃墓「小心掃完衰整年」

今年清明連假為4月2日到5日，不少民眾安排要去掃墓祭祖，除了有幾項禁忌需要注意，命理專家小孟老師也幫大家整理了不宜掃墓的「10種人」，像是孕婦、感冒中的人、愛罵髒話的人等，雖然不用全盤相信，但也盡量避免，以免誤觸「走衰運」。

贈親筆簽名書／早餐必吃什麼？手繪《台灣早餐地圖》：走訪19城市特色早餐

你今天吃早餐了嗎？一日之計在於晨，台灣美食文化豐富，總讓人看了口水之流，作者百香果走訪了13座城市，用19張精采的手繪早餐地圖，帶給大家滿滿的元氣。

上半天有機會持續！玉山降下「三月雪」 目前積雪1公分

受到鋒面影響，今半夜開始，全台陸續有雨，北台灣一整天天氣都濕濕冷冷，玉山氣象站一早7點10分左右也降下冰珠、雪，目前積雪...

女童耳朵「散發微光」？ 醫取出一看：簡直故宮等級的紅寶石

孩童成長過程中，時常因好奇心作祟，誤將小型物品吞下肚子，甚至塞進鼻腔、耳道，此時若家長未及時發現，恐怕釀成危險。小兒科醫師徐嘉賢近日就分享，一名女童就醫時，耳內發出異常亮光，沒想到進一步取出後，竟是一顆「紅寶石」。

歷史的滋味離我們不遠 現代寒食品一口悠長時光

漢朝開始，百姓便會食用生菜與春餅來迎春，直至今日，人們依然熱衷春宴嘗新；香脆的麻花與饊子不僅讓唐宋人充飢消閒，到了現代，它們也還是盤據銷售排行榜的人氣點心。

豬肉有「小毒」？豬腦令男人哭？關於豬肉那些食事

傳統中國社會食豬文化悠久，過年過節、結婚喜慶都要殺豬公、吃豬肉，無數名菜：紅燒肉、回鍋肉、東坡肉、金華火腿……都離不開豬，那麼關於豬這一食材在中西醫相關文獻內又是如何評價的呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。