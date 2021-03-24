女童耳朵「散發微光」？ 醫取出一看：簡直故宮等級的紅寶石

孩童成長過程中，時常因好奇心作祟，誤將小型物品吞下肚子，甚至塞進鼻腔、耳道，此時若家長未及時發現，恐怕釀成危險。小兒科醫師徐嘉賢近日就分享，一名女童就醫時，耳內發出異常亮光，沒想到進一步取出後，竟是一顆「紅寶石」。

徐嘉賢在臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文表示，自己最近遇到一家人帶孩子來看診，起初他以為是常見的上呼吸道感染，然而在檢查耳朵內部時，卻出現不尋常的「異像」，微微透出光芒，似乎有奇怪的東西在裡面。

徐嘉賢描述，一開始嘗試夾出異物時，沒有馬上成功，但基於不希望孩子去大醫院打麻醉，他選擇再度嘗試，在連續滴了好幾滴潤滑劑後，終於順利取出；而夾出異物的那刻，也讓徐嘉賢嚇了一大跳，因為卡在女孩耳內的，竟是顆晶瑩剔透的紅寶石。

徐嘉賢笑說，這顆寶石外面還附著著天然的耳屎，簡直是「可以放在故宮收藏等級」；他隨後也提到，女童的父母一看見這顆寶石，就知道是某玩具的零件，夾出來後也終於讓家長放下心中大石。

文末，徐嘉賢提醒，雖然能理解家長無法24小時都緊盯著孩子，但挑選玩具時要盡量避免其中含有會「掉落」的小零件，若家中玩具真的有細小配件，每次玩耍後則要特別收好，並隨時注意有沒有哪個配件又憑空消失，才能避免發生危險。