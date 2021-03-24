快訊

影／孝子育有二年幼子女 忙事業常晚歸 今撞加油島燒成焦屍

聽新聞
test
0:00 / 0:00

女童耳朵「散發微光」？ 醫取出一看：簡直故宮等級的紅寶石

聯合新聞網 / 綜合報導
小兒科醫師徐嘉賢近日看診時，竟從一名孩童耳內取出一顆「紅寶石」。圖說 圖擷自臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」
小兒科醫師徐嘉賢近日看診時，竟從一名孩童耳內取出一顆「紅寶石」。圖說 圖擷自臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」

孩童成長過程中，時常因好奇心作祟，誤將小型物品吞下肚子，甚至塞進鼻腔、耳道，此時若家長未及時發現，恐怕釀成危險。小兒科醫師徐嘉賢近日就分享，一名女童就醫時，耳內發出異常亮光，沒想到進一步取出後，竟是一顆「紅寶石」。

徐嘉賢在臉書「黑眼圈奶爸Dr. 徐嘉賢醫師」發文表示，自己最近遇到一家人帶孩子來看診，起初他以為是常見的上呼吸道感染，然而在檢查耳朵內部時，卻出現不尋常的「異像」，微微透出光芒，似乎有奇怪的東西在裡面。

徐嘉賢描述，一開始嘗試夾出異物時，沒有馬上成功，但基於不希望孩子去大醫院打麻醉，他選擇再度嘗試，在連續滴了好幾滴潤滑劑後，終於順利取出；而夾出異物的那刻，也讓徐嘉賢嚇了一大跳，因為卡在女孩耳內的，竟是顆晶瑩剔透的紅寶石。

徐嘉賢笑說，這顆寶石外面還附著著天然的耳屎，簡直是「可以放在故宮收藏等級」；他隨後也提到，女童的父母一看見這顆寶石，就知道是某玩具的零件，夾出來後也終於讓家長放下心中大石。

文末，徐嘉賢提醒，雖然能理解家長無法24小時都緊盯著孩子，但挑選玩具時要盡量避免其中含有會「掉落」的小零件，若家中玩具真的有細小配件，每次玩耍後則要特別收好，並隨時注意有沒有哪個配件又憑空消失，才能避免發生危險。

醫師 耳朵 耳屎

延伸閱讀

如何調查養小孩的方法？小五生寫出意外答案 網傻眼：人體鍊成嗎

影／卸下馬術明星光環 「馬醫生」穿梭安寧病房陪伴患者

媽收到兒子自製卡超開心 細看發現「真心話」讓她一時語塞

牙越刷越黃？牙醫曝牙齒變色真相 網驚：一輩子都做錯了

相關新聞

清明連假要到了！10種人不宜前往掃墓「小心掃完衰整年」

今年清明連假為4月2日到5日，不少民眾安排要去掃墓祭祖，除了有幾項禁忌需要注意，命理專家小孟老師也幫大家整理了不宜掃墓的「10種人」，像是孕婦、感冒中的人、愛罵髒話的人等，雖然不用全盤相信，但也盡量避免，以免誤觸「走衰運」。

贈親筆簽名書／早餐必吃什麼？手繪《台灣早餐地圖》：走訪19城市特色早餐

你今天吃早餐了嗎？一日之計在於晨，台灣美食文化豐富，總讓人看了口水之流，作者百香果走訪了13座城市，用19張精采的手繪早餐地圖，帶給大家滿滿的元氣。

上半天有機會持續！玉山降下「三月雪」 目前積雪1公分

受到鋒面影響，今半夜開始，全台陸續有雨，北台灣一整天天氣都濕濕冷冷，玉山氣象站一早7點10分左右也降下冰珠、雪，目前積雪...

女童耳朵「散發微光」？ 醫取出一看：簡直故宮等級的紅寶石

孩童成長過程中，時常因好奇心作祟，誤將小型物品吞下肚子，甚至塞進鼻腔、耳道，此時若家長未及時發現，恐怕釀成危險。小兒科醫師徐嘉賢近日就分享，一名女童就醫時，耳內發出異常亮光，沒想到進一步取出後，竟是一顆「紅寶石」。

歷史的滋味離我們不遠 現代寒食品一口悠長時光

漢朝開始，百姓便會食用生菜與春餅來迎春，直至今日，人們依然熱衷春宴嘗新；香脆的麻花與饊子不僅讓唐宋人充飢消閒，到了現代，它們也還是盤據銷售排行榜的人氣點心。

豬肉有「小毒」？豬腦令男人哭？關於豬肉那些食事

傳統中國社會食豬文化悠久，過年過節、結婚喜慶都要殺豬公、吃豬肉，無數名菜：紅燒肉、回鍋肉、東坡肉、金華火腿……都離不開豬，那麼關於豬這一食材在中西醫相關文獻內又是如何評價的呢？

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。