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上半天有機會持續！玉山降下「三月雪」 目前積雪1公分

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
玉山今上午降下「三月雪」，目前積雪一公分。圖／氣象局提供
玉山今上午降下「三月雪」，目前積雪一公分。圖／氣象局提供

受到鋒面影響，今半夜開始，全台陸續有雨，北台灣一整天天氣都濕濕冷冷，玉山氣象站一早7點10分左右也降下冰珠、雪，目前積雪一公分，且持續降雪中。氣象局預報員官欣平表示，雪是六角形的冰晶，且是用飄的，主要是大氣環境低於零度時生成的；至於冰珠的現象，主要是雪在中途有融化，但在下的過程中又再度凝結而成。

官欣平表示，由於玉山氣象站的溫度不是零度，所以有冰珠，其外型偏向球狀，掉的速度很快，落地還會彈起來，目前玉山則是雪、冰珠兩者都有。

至於今天天氣，官欣平表示，受到鋒面通過的影響，今天一整天水氣都是偏多的，要到傍晚開始，水氣才會逐漸減少，其中降雨最明顯的地區為中部以北、東北部地區；北部、中部山區則有可能出現局部較大雨勢。

對於外界關心這波降雨是否有助於改善旱象？官欣平說，這波降雨比較集中在北部，對於翡翠水庫進帳較多，南部的雨量增加沒有這麼多，儘管多少有些幫助，但要到減緩旱象仍有段距離。

官欣平表示，明天開始受到東北季風影響，東半部地區會降雨，真正要到天氣變好，得等到26至30日，屆時回溫也會很明顯。

【中央社／台北24日電】

中央氣象局今天表示，玉山氣象站上午7時10分開始下冰珠及下雪，累積約1公分，仍在持續中。

氣象局預報員官欣平告訴中央社記者，目前玉山溫度約0.7度，因此有點算是下雨夾雪或冰珠的情況，目前預估上半天都還有可能持續，但下午水氣減少，就不容易降雪。

官欣平解釋，一般的雪結構上是六角型結晶，但冰珠就像是固態的冰，只是顆粒較小，與雪花那種輕飄飄的情況不太相同，因為玉山的溫度並不完全是在冰點以下，因此才會有同時降雪及冰珠的情況；但目前的確已經是白茫茫一片，會持續觀察。

玉山今上午降下「三月雪」，目前積雪一公分。圖／氣象局提供
玉山今上午降下「三月雪」，目前積雪一公分。圖／氣象局提供

玉山 翡翠水庫

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