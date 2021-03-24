雨勢維持到中午 吳德榮：北部「聊勝於無」南部進帳少

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24日)晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層正在通過；降水回波很強，截至清晨4時30分，中部以北降雨明顯，最大雨量在竹苗一帶，平均約有15至20毫米，前3名分別為新竹五峰鄉24毫米，新竹東區22.5毫米，新竹尖石鄉21.5毫米，且降雨持續中。

他表示，這波短波的主要降水，大約只能持續至中午，對中部以北水庫看來也有「聊勝於無」的貢獻，南部的水庫雖終降雨，但進賬很少。今晨氣溫比昨晨略回升，截至5時平地最低氣溫為新竹湖口鄉的13.6度。

吳德榮說，最新(23日20時)歐洲中期預報中心(ECMWF)模式模擬顯示，今下午起短波脫離、各地天氣由西而東，先後好轉為多雲時晴的天氣。今日各地氣溫：北部14至21度，中部15至25度，南部17至28度，東部14至25度。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，未來一週僅迎風面北海岸、東半部偶有零星少量降雨的機率，背風面幾無降雨，缺水的壓力將持續增大。

吳德榮說，明(25)日各地為晴時多雲、穩定的天氣，東北風為北海岸、東半部帶來偶零星短暫雨的機率；氣溫略升，白天北舒適、南微熱，早晚涼。週五(26日)至下週(28)日高壓迴流影響，各地為多雲時晴、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫逐日漸升，白天舒適至微熱、早晚涼。西半部及外島易有霧，中南部空品常不佳，應注意相關訊息。

他表示，最新歐洲模式模擬顯示，下週一(29日)微弱鋒面掠過北部海面，北海岸、東北部水氣略增，降雨機率略提高，對其他各地幾無影響，仍是多雲時晴的天氣。下週二(30日)各地再恢復為晴時多雲、穩定的天氣，東半部偶有零星短暫降雨的機率；氣溫再升，白天暖熱如夏(高溫可達30度以上)、早晚涼。