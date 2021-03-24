比鄭成功更早打敗西方 明華園演最大尾「海賊之王」

他是海賊？叛臣？還是雄圖偉略的經營之神，打造中國史上最大的海上王國？「民族英雄」鄭成功之父鄭芝龍，在中國歷史上是謎一樣的人物，也極少有戲劇聚焦探討。明華園四月將推出的新作「海賊之王─鄭芝龍傳奇」，是首部以鄭芝龍為主角的歌仔戲作品；聯經也出版新書「觀滄海：青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流」，用全新角度詮釋鄭芝龍。

「海賊之王」是故事工廠藝術總監黃致凱第三度和明華園合作的作品，由孫翠鳳飾演外型俊美、內心世界卻深沉謎樣的鄭芝龍。黃致凱表示，他原本想做一齣關於鄭成功的戲，研究史料的過程中，卻被鄭芝龍迷住了。他認為，鄭芝龍比鄭成功更早打敗荷蘭艦隊，是第一個打敗西洋艦隊、讓世界看見台灣的梟雄；他所建立的海上王國，讓台灣首次站上國際舞台。但他先降明再降清，不符合忠孝節義的要求，因此被中國歷史遺忘。

由大陸學者林梅村撰寫的新書「觀滄海：青花瓷、鄭芝龍與大航海時代的文明交流」，詮釋鄭芝龍的角度和黃致凱不謀而合。他指出，十七世紀初鄭芝龍成為台灣海峽最具實力的海盜之王；即使投降明朝，仍保持極大獨立性。 1633年料羅灣大捷，鄭芝龍擊敗荷蘭艦隊，以台灣北港為中心，建立鄭氏海上帝國。鼎盛時期，出入長崎港的鄭家商船數遠超荷蘭商船。葡、荷、西、英、日等國都是其生意夥伴，每年收入數以千萬計，富可敵國。令人遺憾的是，清王朝未能利用鄭芝龍或鄭成功的海上力量開拓疆土，中國失去爭奪海洋霸權的最後一個機會。

「海賊之王」將在舞台上重現這場改變台灣歷史的料羅灣之役。黃致凱表示，鄭芝龍是用「神風特攻隊」的自殺式攻擊衝撞荷蘭艦隊；此一壯闊的海戰畫面，明華園將讓特技演員透過繩索，從觀眾席兩側的三樓包廂擺盪到觀眾席與舞台。此外還會用特效呈現「海底之戰」，讓觀眾運用「海洋視角」見證台灣躍上舞台的關鍵時刻。

鄭芝龍是明末台灣海峽最具實力的海賊之王，西方人稱之為Nicolas Iquan Gasper（尼古拉斯．一官．賈斯帕），他曾到澳門、馬尼拉經商，並娶日本女子田川氏為妻，因此會說葡萄牙語、西班牙語、日語，還擁有西班牙名字。因應歷史背景，「海賊之王」劇中出現日語、葡萄牙語、荷語和西班牙語，將是史上使用最多種語言的歌仔戲。