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改名之亂未結束 全台21人改叫「亮搞玩」搶萬元獎金

聯合報 / 記者陳俊智／桃園即時報導
Youtuber團體「亮搞玩」也祭出萬元現金，尋找姓名與團體名稱相同的人，再掀改名話題。圖／翻攝自Youtube
Youtuber團體「亮搞玩」也祭出萬元現金，尋找姓名與團體名稱相同的人，再掀改名話題。圖／翻攝自Youtube

連鎖壽司「壽司郎」推出「鮭魚」同名免費優惠剛落幕，Youtuber團體「亮搞玩」也祭出萬元現金尋找姓名與團體名稱相同者，再掀改名話題，雖然批評多於肯定，但據了解，桃園今有2人為了獎金改名。

「亮搞玩」鑒於日前改名熱潮，19日在Youtube和臉書推出活動，徵求名字與團體相同者，只要符合規定，即可領取1萬元現金。活動限額25名，截至今天下午已有21名，其中2人來自桃園，且其中1人還是女性。

活動推出後，雖然有人覺得有趣，但批評聲音還是蓋過肯定，網友紛紛留言「嫌台灣不夠亂嗎」、「不能拍一些正面的影片鼓勵年輕人嗎」、「有夠爛的活動」等等。

面對網路批評，「亮搞玩」今天發影片表示活動目的是回饋平常有關注他們的粉絲，尋找跟他們一樣瘋狂的人。「亮搞玩」也指批評是「道德綁架」，強調活動未強迫誰做任何事情，「假設今天改名送價值一億元的房地產，你會不會改？我相信全台八成的人都會改吧」。

壽司郎 房地產 YouTube

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