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高雄義享試營運停車場困4小時 還被爆員工機車停滿好市多

聯合報 / 記者江佩君／即時報導
有網友在「高雄點」粉絲團指出，高雄好市多的停車場被停爆。圖／摘自「高雄點」粉絲團
有網友在「高雄點」粉絲團指出，高雄好市多的停車場被停爆。圖／摘自「高雄點」粉絲團

高雄義享天地時尚廣場自3月20日試營運以來，每日湧進破萬人潮，也引發義享天地目前未設員工停車場，員工直接把機車停滿好市多的問題。另外也被民眾投訴媒體，在停車場動彈不得、受困4小時等客訴。對此，義享天地時尚廣場回應，針對未設員工停車場此事，內部已在研議方法；至於有民眾投訴被困在停車場，今日已在各樓層加派疏導車流的人力，因附近就是高捷凹子底站，也呼籲民眾前往商場時，可多善用大眾交通運輸。

在「高雄點」粉絲團有民眾抱怨，好市多高雄大順店剛開門車位就被停滿，原來是義享天地時尚廣場未附員工停車場，有不少義享員工直接把機車停在好市多，並針對義享天地時尚廣場未附員工停車場這事覺得很扯。

對此，義享天地時尚廣場回應，確實目前並沒有規劃員工專屬車位，內部也已針對此事商討研議。但每個商場都有停車標準，如果員工有好市多會員卡，也是符合好市多停車標準，並無法去禁止規範。

其他連鎖百貨同業指出，在各店會切出員工專屬停車位，員工專屬車位依各店大小規模不同，但主要以提供機車為主，百貨主管指出，因為多數百貨商場都位於熱鬧的商圈，實在難找到車位，百貨提供員工車位目的是讓員工方便，對百貨也是件好事。

針對民眾在停車場動彈不得，義享天地時尚廣場表示，出口車流狀況有瓶頸，加上來店人潮確實超過預期，都持續與交通局溝通中，儘量疏散車潮且加派人力，目前也會視入場車潮改善出口出車流暢性來因應。

高雄義享天地時尚廣場試營運以來，因人潮超乎預期，也引發員工沒停車場，民眾在停車場動彈不得的客訴。圖／義享天地時尚廣場提供
高雄義享天地時尚廣場試營運以來，因人潮超乎預期，也引發員工沒停車場，民眾在停車場動彈不得的客訴。圖／義享天地時尚廣場提供

停車場 好市多

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