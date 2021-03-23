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疫情下再現愛的奇蹟！北榮協助越南母子換肝再添一例

聯合報 / 記者陳碧珠／台北即時報導
BunBun小弟在台抓周，抓到滿滿的新台幣。圖／北榮提供
BunBun小弟在台抓周，抓到滿滿的新台幣。圖／北榮提供

疫情下，台灣再為人道救援打開愛的奇蹟。越南河內11個月大的陳姓男嬰BunBun，因道閉鎖導致肝功能衰竭急需換肝，台北榮總協助該對母子於今年一月來台進行活體換肝手術，BunBun父母看到心肝寶貝能活力學走，抓周還抓到滿滿的新台幣，從事銀行業的父母莞爾之餘，還有說不出的感謝與感動。

北榮移植外科主任劉君恕表示，個案在河內出生2至3個月時，曾在當地進行葛西氏手術未成，去年新冠疫情蔓延，台灣發布限制醫事人員出國禁令，12月21日收到BunBun的母親求救來信，希望來台給予援助。

BunBun的媽媽表示，經過一連串緊急文件的籌備，原預計核可文件於1月8日生效，卻碰到12月底台灣一例英國變異病毒，暫時禁止沒有居留證的外國人入境，增加了來台難度，最後在劉君恕醫師、河內兒科醫院兒科肝病科的醫師的配合下，母子終於如期順利抵台，並於1月16日接受換肝手術。

由於對劉君恕醫師等醫療團隊充滿信心，BunBun母親回憶當天躺在手術台上，根本沒有任何焦慮，晚上得知孩子換肝成功，「鬆了一口氣」，接下來幾天在加護病房，可以隨時透過照片及醫護的回覆得知孩子的狀況，內心逐漸擺脫了緊張和焦慮，直到與兒子相見的那天，心情簡直高興得快飛起來。

劉君恕表示，因為情急，母子入境居家隔離第七天就展開手術，醫療團隊全副武裝動刀10多個小時，連之後長達21的術後照護也採防疫高規格，整個醫療費用估計約台幣300多萬，大部分由個案雙親貸款籌備。

劉君恕進一步表示，新生兒膽道閉鎖好發於亞洲，台灣發生率約6000分之1到3000分之一，越南也差不多，及早進行葛西氏手術，可延緩換肝10到20年。

膽道閉鎖會引起膽汁無法從肝臟流到十二指腸而儲積於肝臟內，引起黃疸甚至肝硬化，進而影響肝門脈系統回流而周邊血管硬化，利用這個手術，時機非常的重要，最好在出生60天內進行，良好的膽汁流通率可達70至90%；若90天以上才矯正，則良好膽汁流通率只剩10至20%，但若未接受手術治療，絕大多數在二歲以前天折。

北榮去年7月就曾透過人道救援，順利協助一名越南主播母親來台進行活體換肝，搶救9個月的女兒薔薔，從2007年2020年2月，北榮前往越南河內兒童國家醫院進行肝臟移植手術教學共完成10例兒童活體肝臟移植，連同這兩名來台換肝病例，共計12例。

北榮移植外科團隊與BunBun母子合影。圖／北榮提供
北榮移植外科團隊與BunBun母子合影。圖／北榮提供
北榮移植外科主任劉忠恕與BunBun小弟弟合影。圖／北榮提供
北榮移植外科主任劉忠恕與BunBun小弟弟合影。圖／北榮提供

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