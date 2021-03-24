快訊

遭福原愛視訊離婚 江宏傑備受打擊私下數度淚崩

雨來了！滴滴都珍貴 全台各水庫啟動人工增雨

双響泡推出秒殺級麻辣牛肉湯麵！ 網推：一吃銷魂超值美味

撰文 / 黎允之

泡麵向來是國人的最愛，首創兩塊麵、大份量的「双響泡」，不知不覺已陪伴國人走過25個年頭，是許多人挑燈夜戰、熬夜苦讀的「老戰友」，也是屬於你我的青春回憶！適逢25週年，「双響泡」推出新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」，挑戰饕客的味蕾極限！

双響泡為慶祝25週年，推出新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」。 圖／吳彥峰 攝影
双響泡為慶祝25週年，推出新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」。 圖／吳彥峰 攝影

用熱水沖泡一碗「銷魂麻辣牛肉湯麵」，光是撲鼻而來的香味就已經讓人口水直流，香醇濃厚的牛肉湯頭，散發著乾辣椒和花椒乾煸出來的麻辣香氣，搭配小火慢煮的辣油，勁麻與香辣口感層層交疊，整體層次感相當豐富。麻辣的程度是一般愛吃辣的人都可以輕鬆接受的程度，先麻後辣的銷魂美味加上牛肉的鮮甜喉韻，令人忍不住一口接一口，猶如置身一場靈魂的極致饗宴！

先麻後辣的銷魂美味加上牛肉的鮮甜喉韻，光是香味就已經讓人口水直流。 圖／吳彥峰 攝影
先麻後辣的銷魂美味加上牛肉的鮮甜喉韻，光是香味就已經讓人口水直流。 圖／吳彥峰 攝影

不少饕客試吃後表示「宵夜吃這一碗，很可以！」、「秒殺只是剛好而已」、「双響泡最近推的幾款新口味泡麵都不錯吃」。還有網友分享升級版的吃法：煮一碗「銷魂麻辣牛肉湯麵」，加上米血、豆腐、火鍋肉片和蔬菜，最後再打個蛋，吃起來的口感令人驚豔。「麵條Q彈、湯頭濃郁、麻辣香氣太正點！不會很辣，又很夠味，真的好好吃啊！完全不輸外面賣的麻辣燙！」

方便又美味，秒殺只是剛好而已！ 圖／吳彥峰 攝影
方便又美味，秒殺只是剛好而已！ 圖／吳彥峰 攝影

調味包中的辣油經過小火慢煮，加上乾辣椒和花椒乾煸出來的麻辣香氣，整體層次感豐富。 圖／吳彥峰 攝影
調味包中的辣油經過小火慢煮，加上乾辣椒和花椒乾煸出來的麻辣香氣，整體層次感豐富。 圖／吳彥峰 攝影

在競爭激烈的泡麵市場，「双響泡」能夠熱銷25年，不是沒有原因的！「双響泡」前幾年曾被消費者評為「只能吃粗飽」、「難吃到吃不完」……，但是近年「双響泡」不斷用心研發，持續推出新口味讓消費者嚐鮮，去年推出的「泰蝦酸辣、日式雞白湯」更讓鄉民讚不絕口，累積無數好評，以好口味擊退負評。這次適逢25週年推出的「銷魂麻辣牛肉湯麵」，口感勁爽又帶有層次，讓許多消費者一吃就狂讚激推！新口味麻辣「双響泡」預計3/24起於超商上架，如此銷魂高CP值美味，喜愛吃辣的人一定要立馬嚐鮮！

「双響泡」近年頻頻推出新口味，逆轉暗黑負評，重新圈粉無數消費者。 圖／吳彥峰 攝影
「双響泡」近年頻頻推出新口味，逆轉暗黑負評，重新圈粉無數消費者。 圖／吳彥峰 攝影

相關新聞

上半天有機會持續！玉山降下「三月雪」 目前積雪1公分

受到鋒面影響，今半夜開始，全台陸續有雨，北台灣一整天天氣都濕濕冷冷，玉山氣象站一早7點10分左右也降下冰珠、雪，目前積雪...

歷史的滋味離我們不遠 現代寒食品一口悠長時光

漢朝開始，百姓便會食用生菜與春餅來迎春，直至今日，人們依然熱衷春宴嘗新；香脆的麻花與饊子不僅讓唐宋人充飢消閒，到了現代，它們也還是盤據銷售排行榜的人氣點心。

豬肉有「小毒」？豬腦令男人哭？關於豬肉那些食事

傳統中國社會食豬文化悠久，過年過節、結婚喜慶都要殺豬公、吃豬肉，無數名菜：紅燒肉、回鍋肉、東坡肉、金華火腿……都離不開豬，那麼關於豬這一食材在中西醫相關文獻內又是如何評價的呢？

贈親筆簽名書／早餐必吃什麼？手繪《台灣早餐地圖》：走訪19城市特色早餐

你今天吃早餐了嗎？一日之計在於晨，台灣美食文化豐富，總讓人看了口水之流，作者百香果走訪了13座城市，用19張精采的手繪早餐地圖，帶給大家滿滿的元氣。

從雞排妹性騷擾事件看網路霸凌！ 律師揭背後被忽略盲點關鍵

2021年1月30日雞排妹（鄭家純）於臉書上發文指控，主持尾牙時遭遊戲公司老闆、同場表演的歌手性騷擾，更爆出去年錄完影也遭主持人撞胸，事件延燒至農曆年前，似乎仍未有平息的跡像。

雨勢維持到中午 吳德榮：北部「聊勝於無」南部進帳少

中央大學大氣科學系兼任副教授吳德榮在「三立準氣象．老大洩天機」專欄表示，今(24日)晨觀測資料顯示，中層短波伴隨厚實雲層...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。