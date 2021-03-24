双響泡推出秒殺級麻辣牛肉湯麵！ 網推：一吃銷魂超值美味

泡麵向來是國人的最愛，首創兩塊麵、大份量的「双響泡」，不知不覺已陪伴國人走過25個年頭，是許多人挑燈夜戰、熬夜苦讀的「老戰友」，也是屬於你我的青春回憶！適逢25週年，「双響泡」推出新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」，挑戰饕客的味蕾極限！

双響泡為慶祝25週年，推出新口味「銷魂麻辣牛肉湯麵」。 圖／吳彥峰 攝影

用熱水沖泡一碗「銷魂麻辣牛肉湯麵」，光是撲鼻而來的香味就已經讓人口水直流，香醇濃厚的牛肉湯頭，散發著乾辣椒和花椒乾煸出來的麻辣香氣，搭配小火慢煮的辣油，勁麻與香辣口感層層交疊，整體層次感相當豐富。麻辣的程度是一般愛吃辣的人都可以輕鬆接受的程度，先麻後辣的銷魂美味加上牛肉的鮮甜喉韻，令人忍不住一口接一口，猶如置身一場靈魂的極致饗宴！

先麻後辣的銷魂美味加上牛肉的鮮甜喉韻，光是香味就已經讓人口水直流。 圖／吳彥峰 攝影

不少饕客試吃後表示「宵夜吃這一碗，很可以！」、「秒殺只是剛好而已」、「双響泡最近推的幾款新口味泡麵都不錯吃」。還有網友分享升級版的吃法：煮一碗「銷魂麻辣牛肉湯麵」，加上米血、豆腐、火鍋肉片和蔬菜，最後再打個蛋，吃起來的口感令人驚豔。「麵條Q彈、湯頭濃郁、麻辣香氣太正點！不會很辣，又很夠味，真的好好吃啊！完全不輸外面賣的麻辣燙！」

方便又美味，秒殺只是剛好而已！ 圖／吳彥峰 攝影

調味包中的辣油經過小火慢煮，加上乾辣椒和花椒乾煸出來的麻辣香氣，整體層次感豐富。 圖／吳彥峰 攝影

在競爭激烈的泡麵市場，「双響泡」能夠熱銷25年，不是沒有原因的！「双響泡」前幾年曾被消費者評為「只能吃粗飽」、「難吃到吃不完」……，但是近年「双響泡」不斷用心研發，持續推出新口味讓消費者嚐鮮，去年推出的「泰蝦酸辣、日式雞白湯」更讓鄉民讚不絕口，累積無數好評，以好口味擊退負評。這次適逢25週年推出的「銷魂麻辣牛肉湯麵」，口感勁爽又帶有層次，讓許多消費者一吃就狂讚激推！新口味麻辣「双響泡」預計3/24起於超商上架，如此銷魂高CP值美味，喜愛吃辣的人一定要立馬嚐鮮！