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雨傘拿出來！鋒面通過明全台有雨 這天過後氣溫回升

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鋒面通過、明全台有雨！ 周四後氣溫回升、一路向暖

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
氣象局表示，今（23日）入夜後，鋒面接近，今晚到明天上半天，全台各地都有局部短暫雨的情形。記者侯永全／攝影
氣象局表示，今（23日）入夜後，鋒面接近，今晚到明天上半天，全台各地都有局部短暫雨的情形。記者侯永全／攝影

受到鋒面影響，北部、中部山區這一、兩天，有局部較大雨勢的情形發生，由於中南部水情吃緊，外界關注這一波鋒面是否有助於緩解旱象。中央氣象局表示，由於這一波雨勢的降雨時間比較短，不是持續性降雨，儘管多少會有點幫助，不過要緩解旱象仍是比較困難。

氣象局表示，今天入夜後，鋒面接近，今晚到明天上半天，全台各地都有局部短暫雨的情形，其中又以北部地區、中部山區的雨勢最為明顯，不過由於不是持續性降雨，且不一定下在集水區，屬於短時強降雨，對長期看起來缺水的情形無法馬上緩解。

至於接下來一周是否還有鋒面報到？氣象局表示，廿八、廿九日也有鋒面在台灣附近，不過水氣反應不多，只有雲量增多而已，目前看起來，對於水情幫助不大。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團上表示，鋒面通過之後，東北季風伴隨較乾冷的空氣南下，北部降溫比較有感，隨後東北季風減弱，未來一周氣溫一路向暖、離開有雨的季節。

至於明天天氣部分，氣象局表示，今天晚間到明天上半天的天氣和今天差不多，各地都有局部短暫雨的情形，尤其是中部以北、東北部地區陣雨明顯，其中又以北部地區、中部山區的雨勢最為明顯。明天晚間以後，水氣明顯減少，僅剩東北部有零星短暫陣雨的情形。

氣溫部分，氣象局表示，明天白天北部、東北部高溫18至20度，中南部23至27度，東部、東南部高溫則落在23至25度；儘管溫度較今天回升，不過由於各地降雨，體感溫度仍會覺得濕濕冷冷的，提醒民眾注意保暖。

氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團上表示，鋒面通過之後，東北季風伴隨較乾冷的空氣南下，北部降溫比較有感，隨後東北季風減弱，未來一周氣溫一路向暖、離開有雨的季節。圖／擷取自「報天氣」粉絲團
氣象局也在「報天氣」臉書粉絲團上表示，鋒面通過之後，東北季風伴隨較乾冷的空氣南下，北部降溫比較有感，隨後東北季風減弱，未來一周氣溫一路向暖、離開有雨的季節。圖／擷取自「報天氣」粉絲團

氣象局 高溫

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