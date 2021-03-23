清明連假國道恐塞車 11條替代道路一次看清楚

清明連假將屆，國道預估將有大量車潮湧現，高公局建議，可掌握「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭乘公共運輸」等四句口訣，避開國道塞車時段。

高公局表示，已針對國道易壅塞路段規畫4條國道長途、7條地區短途替代道路。其中國道長途部分，國5頭城至坪林北向建議改道台9線、國3中港系統至彰化市區南向，國1國3新竹至台南地區雙向建議改道台61線、國6舊正至台中地區雙向建議改道台63線。

至於地區短程者，高公局表示，國道尖峰時段儘量避免使用國道，並多利用省、縣道，包括國1湖口至新竹南向、國3土城至三峽雙向、國3三峽至大溪雙向、國1大雅至員林雙向、國3快官至草屯雙向、國3中興至中投北向及國3田寮至國10旗山地區等7條。