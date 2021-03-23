快訊

扯！高中課程竟模擬「處決」實況 校方緊急回應了

【政大UBA奪冠／上】弱雞變雄鷹！天使投資人姜豐年把球隊當新創企業經營

聽新聞
test
0:00 / 0:00

台鐵2025年全面建置新匝門 皆可掃QR code

聯合報 / 記者曹悅華／台北即時報導
台鐵示意圖。聯合報系資料照
台鐵示意圖。聯合報系資料照

未來驗票更方便！台鐵今天亮相全新美學售票機，首納入退票功能，還新增導入行動支付，並可以現金進行四大電子票證加值功能。同時台鐵也宣布，將於2025年全面建置新匝門，旅客皆可掃QR code進出站，相當方便。

台鐵局副局長杜微說，前年開始啟用第四代設備系統，它就像是大腦，這兩三年陸續把肢體健全，新的多功能售票機就是其中一項，未來會推出更新票務介面，定期票也會使用電子票證形式，還會有全新驗票匝門跟驗票機，服務將倍數成長。

杜微說進一步說明，目前定期票使用單一票卡，用完又要再買，未來旅客手上有電子票證，就可以用電子票證做定期票功用。同時也在計畫把匝門跟驗票機系統更新，不但是量的擴充，考量現有台鐵車站沒有匝門，屬於舊的立桿式，之後都會使用新的匝門或是裝新的立桿式，兼具電子票證、QR code等功能，讓票務系統的查核不再有漏洞，全面電腦化，取代人工。

台鐵補充，預計兩到三年規畫完新匝門，四年內、2025年建置完新匝門。無人站則會使用簡易式驗票機（立桿式），同樣可以直接掃QR code。全台241個車站將全面優化，連假尖峰時段可以紓解人流。

台鐵

延伸閱讀

台中捷運綠線3/25起試營運 4月25日正式通車

台鐵新一代多功能自動售票機亮相 開放民眾搶先體驗

台鐵局建置新型自動售票機 開放民眾實地操作體驗

台鐵全新售票機首亮相！即起開放體驗 8月前換38車站

相關新聞

清明連假國道恐塞車 11條替代道路一次看清楚

清明連假將屆，國道預估將有大量車潮湧現，高公局建議，可掌握「南北長途走國3及台61、短途不要上國道、替代道路不用等、請搭...

雞蛋量少價揚 農委會：不影響市場供應、兩周內可恢復

飼料大漲，天氣變化劇烈，雞隻出現疾病疫情，產蛋率下降，近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚；農委會表示，近期確實產蛋量...

無痛性血尿千萬要小心！雲林婦女不在意竟檢出是腫瘤

雲林縣北港鎮60多歲王姓婦人，半年來出現頻尿、急尿和血尿，時好時壞所以不以為意，直到最近到中國醫藥大學北港附醫院（媽祖醫...

台鐵2025年全面建置新匝門 皆可掃QR code

未來驗票更方便！台鐵今天亮相全新美學售票機，首納入退票功能，還新增導入行動支付，並可以現金進行四大電子票證加值功能。同時...

台鐵新一代多功能自動售票機亮相 開放民眾搶先體驗

台鐵局現有自動售票機因已逾使用年限以及為符合科技時代需求，故重新規劃設計多功能自動售票機來滿足旅客需求，新型自動售票機將...

最難吃便當菜出爐！20大「崩潰系配菜」青椒才排第14

在台灣，能最快解決、能吃飽還具有一定CP值的餐點就非便當莫屬了！白飯搭配一個主菜、三到四樣配菜，一個人也能享有飽足的豐盛佳餚。但每次打開便當，就好像在測當日運氣，除了自己愛的主餐以外，配餐也是便當店的一門重要學問啊！

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。