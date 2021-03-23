台鐵2025年全面建置新匝門 皆可掃QR code

未來驗票更方便！台鐵今天亮相全新美學售票機，首納入退票功能，還新增導入行動支付，並可以現金進行四大電子票證加值功能。同時台鐵也宣布，將於2025年全面建置新匝門，旅客皆可掃QR code進出站，相當方便。

台鐵局副局長杜微說，前年開始啟用第四代設備系統，它就像是大腦，這兩三年陸續把肢體健全，新的多功能售票機就是其中一項，未來會推出更新票務介面，定期票也會使用電子票證形式，還會有全新驗票匝門跟驗票機，服務將倍數成長。

杜微說進一步說明，目前定期票使用單一票卡，用完又要再買，未來旅客手上有電子票證，就可以用電子票證做定期票功用。同時也在計畫把匝門跟驗票機系統更新，不但是量的擴充，考量現有台鐵車站沒有匝門，屬於舊的立桿式，之後都會使用新的匝門或是裝新的立桿式，兼具電子票證、QR code等功能，讓票務系統的查核不再有漏洞，全面電腦化，取代人工。

台鐵補充，預計兩到三年規畫完新匝門，四年內、2025年建置完新匝門。無人站則會使用簡易式驗票機（立桿式），同樣可以直接掃QR code。全台241個車站將全面優化，連假尖峰時段可以紓解人流。