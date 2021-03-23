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台鐵新一代多功能自動售票機亮相 開放民眾搶先體驗
台鐵局現有自動售票機因已逾使用年限以及為符合科技時代需求，故重新規劃設計多功能自動售票機來滿足旅客需求，新型自動售票機將現有按鍵式非對號列車自動售票機及專為發售對號列車之自動售票機整併合一，除可使用現金、信用卡外、新增導入行動支付進行購票、取票，另為便利使用電子票證旅客加值，機器也能以現金進行4大電子票證加值功能，並具備國內軌道運輸獨有的車票退票功能，提供不同需求旅客票務自動化服務。
多功能自動售票機分成「一般型」及「無障礙型」兩種形式，無障礙型除了降低操作介面高度之外並具備「零錢多枚投」功能，旅客可將不同幣值零錢整把投入漏斗狀投幣口之後，即可自動數幣並找零。
為讓民眾提早體驗新型多功能自動售票機，台鐵局特於3月23日至3月29日連續7天，分別於台北、台中、高雄、花蓮4個車站每天上午11時到晚上19時辦理民眾體驗活動，旅客可以先睹為快並進行實際模擬操作。
未來新型自動售票機分三階段建置，第一階段預計今年8月以前於南港站、松山站、台北站、板橋站、桃園站、台中站、台南站、高雄站、宜蘭站、羅東站、花蓮站和台東站等38個車站建置144台新機；第二階段將於明年3月以前完成144台建置，並於同年10月以前再完成第三階段的144台建置，全線完成432台新型自動售票機更新作業。
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