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雞蛋量少價揚 農委會：不影響市場供應、兩周內可恢復

聯合報 / 記者彭宣雅／台北即時報導
近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚；農委會表示，近期確實產蛋量稍減，但並不影響市場供應，估計兩周內產蛋量就會補上，舒緩供應壓力。本報資料照
近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚；農委會表示，近期確實產蛋量稍減，但並不影響市場供應，估計兩周內產蛋量就會補上，舒緩供應壓力。本報資料照

飼料大漲，天氣變化劇烈，雞隻出現疾病疫情，產蛋率下降，近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚；農委會表示，近期確實產蛋量稍減，但並不影響市場供應，估計兩周內產蛋量就會補上，紓緩供應壓力。

農委會副主委黃金城表示，雞蛋供應量確實稍減，原本一天供應11萬多箱(每箱200個)、約2100多萬顆蛋，現在略為減少，主要原因是因為蛋中雞沒有補上來，根據中央畜產會的資料顯示，每台斤平均批發價從原本26、28元，現在為30.5元，但差不多價格就是這樣，還在可容許的範圍中。

黃金城表示。天氣冷熱交替，產蛋量就會下滑，雖然供應少一點，但市面上消費者不至於買不到；他認為目前的雞蛋在這價位會維持一段時間，主要是現階段飼料大漲，飼料在產地價格沒有太大波動，但運費卻非常高昂，推估飼料供應到今年七八月都沒有問題，但從去年中開始高漲的運費，已經墊高畜牧業者的飼養成本，運費何時調降，飼料成本才可能降低。

農委會畜牧處副處長江文全表示，雞蛋一般每日供應約11.7至12萬箱(每箱200個)，現在雞蛋目前日產約11萬5000箱，比正常供應少一點點；和與春節前相比，減產原因主要為蛋農農曆春節前自主調節，增加淘汰寡產母雞，加上近期氣侯溫差不穩定，造成休產母雞及新母雞嚴重緊迫減少產蛋。

他表示，新母雞與休產母雞3月上旬逐漸投入生產，目前產蛋雞隻數約3260萬隻，4月時產蛋雞隻數還會增加，屆時氣侯漸回暖穩定，雞蛋產能可達日產量12萬箱。

台中養雞協會理事長陳佑澈表示，季節變換溫差大，產蛋率就會下降；疫情也有關係，包括禽流感、冠狀病毒、產蛋率下降徵候群等疾病很多，不必然是某個特定因素造成的，但天氣變化、飼料高漲，雞蛋量少價揚是必然的。

台北市蛋商公會理事長高傳謨表示，蛋商近期調蛋調得很辛苦，飼料價格不斷攀升，每台斤雞蛋的成本多出五元，理論上春節後是畜禽產品消費淡季，雞蛋年後價格應該跌反而上漲；市面上現在缺的是加工用的蛋，以及洗選的規格蛋，市況平平，批發價格上揚，銷路更會受影響。兩年前因為馬立克病毒影響缺蛋，每台斤33.5元擋了半年，這波漲價反映成本是應該的，天氣忽冷忽熱，氣候不穩定，人都受不了，雞怎麼受得了。

高傳謨說，年前美式賣場缺蛋限購，主要是因為進貨來源僅有單一牧場，無法推斷整體雞蛋供需全貌；現在市面上賣場看不出缺蛋，主要是因為這些超商賣場和供應商都簽有合約，只要雞蛋缺供，就會被罰錢，所以即使雞蛋生產減少，供應商還是會努力調貨應付賣場的需求，因此在超商賣場消費端感受不到雞蛋缺貨。

近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚。圖／業者提供
近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚。圖／業者提供

雞蛋 農委會

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