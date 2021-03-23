今年首例屈公病現蹤 印尼男入境發燒機場攔檢確診

屈公病現蹤，疾管署今天宣布國內出現今年首例屈公病境外移入，個案為印尼籍20多歲男性，個案在機場就因發燒遭攔截通報，經新冠肺炎、登革熱等層層採檢，確診為屈公病。

衛生福利部疾病管制署疫情中心主任郭宏偉今天下午在疫情週報中宣布此消息，他表示，屈公病個案為印尼籍20多歲男性，今年3月16日來台工作，個案因發燒於機場攔檢通報，經登革熱NS1快篩陰性後，送至醫院就醫及採檢新冠肺炎，後來在機場採檢的血清中，檢出屈公病毒陽性確診，個案目前住院隔離中，同行者2人目前均無疑似症狀。

郭宏偉表示，台灣自2007年10月將屈公病納入法定傳染病以來，共累計232例確定病例，其中本土病例21例，境外移入211例。

郭宏偉說，在境外移入病例中，近9成個案感染地為東南亞國家，以緬甸70例最多，其次為印尼62例及菲律賓28例，近期東南亞多數國家屈公病疫情處相對低點，泰國及馬來西亞今年至今累計百餘例，尚低於去年同期，僅馬來西亞吉隆坡洗都（Sentul）近期爆發屈公病疫情，2月16日至今累計已逾50例。

疾管署預防醫學辦公室防疫醫師林詠青指出，屈公病與登革熱相同，都是藉由帶病毒的白線斑蚊或埃及斑蚊叮咬而感染，潛伏期2至12天，發病前2天至發病後5天為病毒血症期（可傳染期）。

林詠青說，屈公病感染症狀包括突然發燒、關節疼痛或關節炎（特別是手腳的小關節、手腕和腳踝）、頭痛、噁心、嘔吐、疲倦、肌肉疼痛，約半數患者會出現皮疹；大多數患者約在7至10天內可康復。

疾管署呼籲，計劃前往東南亞等屈公病流行地區的民眾，應做好防蚊措施，穿著淺色長袖衣褲，使用政府機關核可，含敵避（DEET）、派卡瑞丁（Picaridin）或伊默克（IR3535）成分的防蚊藥劑，並居住在有紗門、紗窗的房舍。