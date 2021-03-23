金門清明節第3波加班機 3月25日9點開放訂位

清明連假的返鄉機位訂到沒？金門縣府協調清明節第3波加班機以疏運鄉親，預計加開北金來回計4架次，訂於3月25日上午9時統一受理訂位，還沒訂到機位的民眾，記得要把握最後機會。

金門縣觀光處今天表示，此次清明節疏運各航空公司前已開放正班機及第2波加班機訂位，釋出大部分運能，經縣府全力溝通協調下並同意保障航空公司搭載率後，在非常緊湊時間下調度出清明節第3波加班機。

清明連假預計加開北金單向尖峰時段來回班機計4架次，雙向提供1160座位數，並定於3月25日(周四)上午9時統一受理民眾訂位。民眾訂位後應於3日內完成開票。

縣府表示，第2波加班機開放訂位後，近期仍有許多鄉親反應未訂到機位，縣長楊鎮浯指示積極再協調各航空公司調度運能，經協調後增加第3波加班機，以滿足鄉親需求。此波加班機機位有限，民眾需有短時間內即被訂購一空之心理準備，提醒民眾盡早作好準備，以免向隅。

縣府也會在4月1至2日於台灣西部5機場設置鄉親服務台，密切注意現場人潮，適時協調加班機或軍機以疏運旅客。