快訊

AZ疫苗開打首日不良反應通報 北部一名醫護接種後發燒

破碎機翻覆從半空掉下！包商疑操作不慎 從14樓直墜地面慘死

聽新聞
test
0:00 / 0:00

中彰觀光業者優惠促銷 一機在手掌握消費回饋

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會上午推出「一機在手 Easy Travel」優惠活動。圖／參山國家風景區管理處提供
中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會上午推出「一機在手 Easy Travel」優惠活動。圖／參山國家風景區管理處提供

想到中彰地區旅遊的民眾有好康！中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會上午推出「一機在手 Easy Travel」優惠活動，凡自4月1日起至6月30日，遊客在中彰地區50家合作旅宿訂房入住後，最高能拿到房價10%的電子消費回饋金，可至中彰地區合作餐飲、伴手禮、觀光工廠、遊樂園等84家合作店家折抵消費。

包括交通部觀光局執行秘書蔡明玲、彰化縣副縣長林田富、台中市政府觀光旅遊局主任秘書林鴻文、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、中彰地區各觀光產業公協會理事長與旅宿業者代表等40餘人上午均出席活動，共同宣布這項好消息。

蔡明玲致詞時說，活動可以把旅宿業者所提供的優惠回饋以電子票券的方式呈現在消費者的手機上，讓民眾可以拿著手機直接到指定的合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行。透過這樣的操作模式，預期在傳統旅宿業淡季，為整個中彰觀光圈帶來超過5000萬元的觀光效益。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，目前已有50家旅宿業者簽約參與，還有許多飯店業者陸續接洽中，活動開始後預計可達到80家以上，屆時遊客可藉由活動網站獲得最全面的住宿優惠資訊，不僅提升同業銷售利潤，更讓精打細算的遊客不再煩惱飯店優惠去哪找。未來，甚至可以擴大跨域至竹竹苗觀光圈、日月潭觀光圈，吸引更多遊客來中台灣觀光。

更多優惠資訊可參考活動網站https://www.ethotel365.com.tw/mid/index.html

台中市 觀光工廠

延伸閱讀

「就是愛桃園」旅宿優惠補助夯 民眾疑業者趁機漲

中彰觀光圈打團體戰救業績 6月底前住房有回饋金抵消費

高雄旅宿業者聯合推優惠 發行300元住宿抵用券

因應乾旱 台南旅宿業者研商共同節水

相關新聞

雞蛋量少價揚 農委會：不影響市場供應、兩周內可恢復

飼料大漲，天氣變化劇烈，雞隻出現疾病疫情，產蛋率下降，近期蛋商頻調蛋，市場供應不及，量少價揚；農委會表示，近期確實產蛋量...

台鐵新一代多功能自動售票機亮相 開放民眾搶先體驗

台鐵局現有自動售票機因已逾使用年限以及為符合科技時代需求，故重新規劃設計多功能自動售票機來滿足旅客需求，新型自動售票機將...

最難吃便當菜出爐！20大「崩潰系配菜」青椒才排第14

在台灣，能最快解決、能吃飽還具有一定CP值的餐點就非便當莫屬了！白飯搭配一個主菜、三到四樣配菜，一個人也能享有飽足的豐盛佳餚。但每次打開便當，就好像在測當日運氣，除了自己愛的主餐以外，配餐也是便當店的一門重要學問啊！

你還沒對獎嗎？統一發票千萬獎至今6張未領

今年1、2月統一發票即將於週四（25日）開獎，但去年11、12月大獎中獎發票仍有6張無人兌領。有1張僅花54元買筆就中獎...

金門清明節第3波加班機 3月25日9點開放訂位

清明連假的返鄉機位訂到沒？金門縣府協調清明節第3波加班機以疏運鄉親，預計加開北金來回計4架次，訂於3月25日上午9時統一...

中彰觀光業者優惠促銷 一機在手掌握消費回饋

想到中彰地區旅遊的民眾有好康！中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會上午推出「一機在手 Easy Travel」優惠活...

商品推薦

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。