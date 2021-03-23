中彰觀光業者優惠促銷 一機在手掌握消費回饋

想到中彰地區旅遊的民眾有好康！中彰區域觀光聯盟與台中市旅館商業同業公會上午推出「一機在手 Easy Travel」優惠活動，凡自4月1日起至6月30日，遊客在中彰地區50家合作旅宿訂房入住後，最高能拿到房價10%的電子消費回饋金，可至中彰地區合作餐飲、伴手禮、觀光工廠、遊樂園等84家合作店家折抵消費。

包括交通部觀光局執行秘書蔡明玲、彰化縣副縣長林田富、台中市政府觀光旅遊局主任秘書林鴻文、中彰區域觀光聯盟總召柴俊林、台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌、中彰地區各觀光產業公協會理事長與旅宿業者代表等40餘人上午均出席活動，共同宣布這項好消息。

蔡明玲致詞時說，活動可以把旅宿業者所提供的優惠回饋以電子票券的方式呈現在消費者的手機上，讓民眾可以拿著手機直接到指定的合作商家進行消費，用一支手機即可完成食宿遊購行。透過這樣的操作模式，預期在傳統旅宿業淡季，為整個中彰觀光圈帶來超過5000萬元的觀光效益。

台中市旅館商業同業公會理事長鄭生昌說，目前已有50家旅宿業者簽約參與，還有許多飯店業者陸續接洽中，活動開始後預計可達到80家以上，屆時遊客可藉由活動網站獲得最全面的住宿優惠資訊，不僅提升同業銷售利潤，更讓精打細算的遊客不再煩惱飯店優惠去哪找。未來，甚至可以擴大跨域至竹竹苗觀光圈、日月潭觀光圈，吸引更多遊客來中台灣觀光。

更多優惠資訊可參考活動網站https://www.ethotel365.com.tw/mid/index.html