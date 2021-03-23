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觀光旅館公共意外險擬調高 最高上限3400萬元

聯合報 / 記者邱瓊玉／台北即時報導
交通部今預告「觀光旅館業管理規則第22條修正草案」，將觀光旅館公共意外責任險總投保金額從現行2400萬元，提到到3400萬元。報系資料照
交通部今預告「觀光旅館業管理規則第22條修正草案」，將觀光旅館公共意外責任險總投保金額從現行2400萬元，提到到3400萬元。報系資料照

為保障民眾權益，交通部今預告「觀光旅館業管理規則第22條修正草案」，將觀光旅館公共意外責任險總投保金額從現行2400萬元，提到到3400萬元，傷亡、事故保險也連帶提高，預計全台有120家觀光旅館受影響，預計最快今年中上路。

交通部表示，民國105年時曾發布修正「旅館業管理規則」，當時把一班旅館的公共意外責任險的投保金額與總投保金額都調高，不過卻沒有修正到觀光旅館。

交通部說，儘管觀光旅館的家數沒有一般旅館來得高，但往往一家觀光旅館的飯店規模都很大，為了保障民眾權益及健全觀光旅館業產險制度，因此調整觀光旅館業公共意外責任保險之最低保險金額，讓它和一般旅館相同。

根據交通部的預告草案內容，觀光旅館的每一個人身體傷亡責任險最低投保金額將從現行的200萬元，提到至300萬元；每一事故身體傷亡顯最低投保金額也從現行的1000萬元，提高至1500萬元，至於事故財損險維持200萬元不變，保險期間總保險金額則從現行的2400萬元，提高至3400萬元。

交通部表示，目前全台一般旅館約3千多家，觀光旅館則有120家左右；「觀光旅館業管理規則第22條修正草案」預告期2個月，新規定預計今年中上路。

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