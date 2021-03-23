及時無線傳送心電圖 消防員和醫師聯手救回心梗患者命

一名32歲貨車司機去年曾因心肌梗塞幸運獲救，但因未規律服藥，日前在家再度發作，台中市消防局救護人員據報趕到，透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，讓醫師掌握患者到院前第一手資訊，到院後立即進行心導管手術，順利挽回他的生命。

這名貨車司機說，日前在家準備休息時，突感到呼吸困難、胸口痛到說不出話，當下直覺應該是心肌梗塞又發作了，趕緊用最後力氣打119求救，並告知趕來的救護人員病史。

台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑說，救護同仁抵達現場後，立即將患者扶上救護車，並在患者身上貼12導程心電圖貼片，使用「即時無線傳輸12導程心電圖」測量，10至20秒即將結果上傳至醫療指導群組，立即通報醫院，到院後馬上由醫師接手執行心導管手術，「可以說是跟死神搶命的關鍵！」

詹仁傑感謝社會善心人士捐贈這套救援利器，尤其隊上同仁們平時也都會把握時間紮實訓練，不斷複習再複習，「養兵千日，就是要用在一時」，時時守護市民的生命健康。

急診醫學科主任鍾侑庭強調，以往病人送至急診室後，須接受系列檢查，往往花上1到2小時，確認病情後才會轉往接受心導管手術治療，但即時無線傳輸12導程心電圖在到院前即可運作，利用短短20秒的心電圖檢查，再搭配第一線專業救護人員，即可搶救病人的生命，避免無可挽回的憾事。