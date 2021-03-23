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及時無線傳送心電圖 消防員和醫師聯手救回心梗患者命

聯合報 / 記者黃寅／台中即時報導
亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說，所幸有消防局EMT緊急救護技術員提供救護車上第一時間的心電圖，縮短心導管室人員啟動流程。圖／亞洲大學附屬醫院提供
亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說，所幸有消防局EMT緊急救護技術員提供救護車上第一時間的心電圖，縮短心導管室人員啟動流程。圖／亞洲大學附屬醫院提供

一名32歲貨車司機去年曾因心肌梗塞幸運獲救，但因未規律服藥，日前在家再度發作，台中市消防局救護人員據報趕到，透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，讓醫師掌握患者到院前第一手資訊，到院後立即進行心導管手術，順利挽回他的生命。

這名貨車司機說，日前在家準備休息時，突感到呼吸困難、胸口痛到說不出話，當下直覺應該是心肌梗塞又發作了，趕緊用最後力氣打119求救，並告知趕來的救護人員病史。

台中市消防局第三救災救護大隊長詹仁傑說，救護同仁抵達現場後，立即將患者扶上救護車，並在患者身上貼12導程心電圖貼片，使用「即時無線傳輸12導程心電圖」測量，10至20秒即將結果上傳至醫療指導群組，立即通報醫院，到院後馬上由醫師接手執行心導管手術，「可以說是跟死神搶命的關鍵！」

詹仁傑感謝社會善心人士捐贈這套救援利器，尤其隊上同仁們平時也都會把握時間紮實訓練，不斷複習再複習，「養兵千日，就是要用在一時」，時時守護市民的生命健康。

急診醫學科主任鍾侑庭強調，以往病人送至急診室後，須接受系列檢查，往往花上1到2小時，確認病情後才會轉往接受心導管手術治療，但即時無線傳輸12導程心電圖在到院前即可運作，利用短短20秒的心電圖檢查，再搭配第一線專業救護人員，即可搶救病人的生命，避免無可挽回的憾事。

亞洲大學附屬醫院周邊血管科主任張育晟說，患者因急性心肌梗塞，左前降支冠狀動脈幾乎完全阻塞，只剩下一條比頭髮還細的血流，所幸有消防局EMT緊急救護技術員提供救護車上第一時間的心電圖，縮短心導管室人員啟動流程，整個團隊才能在最快時間內，將血管阻塞處打通，大大減手心肌壞死程度。

台中市消防局的救護人員透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，讓醫師掌握患者到院前第一手資訊，到院後立即進行心導管手術。圖／亞洲大學附屬醫院提供
台中市消防局的救護人員透過「即時無線傳輸12導程心電圖」，讓醫師掌握患者到院前第一手資訊，到院後立即進行心導管手術。圖／亞洲大學附屬醫院提供

患者 心肌梗塞 手術

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