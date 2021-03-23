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全國最惡空品區！民團遊行 高市府：已積極改善空汙
台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院公布2020年自動PM2.5年報，PM2.5年均值排名最差前11測站有9站在高雄，4月4日將在高雄遊行，籲高雄市長陳其邁回應民間的無煤訴求。高市府表示，陳其邁上任後，積極進行空汙改善，也請國營事業配合減少空汙，持續推動綠色運具及環境品質改善計畫等。
台灣健康空氣行動聯盟今天在立法院公布2020年自動PM2.5年報，高屏地區年均值每立方公尺19.8微克，是全國最惡空品區，台中以南各縣市年均值也未達15微克標準，尤其PM2.5年均值排名最差前11測站有9站在高雄。
高市府表示，陳其邁上任後，積極進行空汙改善，也有拜會國營事業，請國營事業配合減少空汙，並持續推動綠色運具及環境品質改善計畫等。
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