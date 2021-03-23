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婦人牙痛久治不癒失眠抑鬱寡歡 元兇竟是三叉神經痛

聯合報 / 記者張睿廷／新北即時報導
徐賢達表示，有部分民眾可能是因三叉神經問題造成牙痛，但被誤診為一般蛀牙，建議民眾若有牙痛問題久久沒有改善，應到神經科進一步檢查。圖／台北慈濟醫院提供
徐賢達表示，有部分民眾可能是因三叉神經問題造成牙痛，但被誤診為一般蛀牙，建議民眾若有牙痛問題久久沒有改善，應到神經科進一步檢查。圖／台北慈濟醫院提供

63歲周姓女子多年前出現劇烈牙痛，到牙科診所拔除數顆牙齒，疼痛仍未緩解，劇痛反覆，周女長期失眠，抑鬱寡歡。她後來至台北慈濟醫院做核磁共振，被診斷出「三叉神經痛」。慈濟醫院神經外科主任徐賢達決定替她做「神經血管減壓手術」，術後恢復良好，找回健康。

徐賢達指出，三叉神經有三分支，分別通往眼部、上顎及下顎，主管臉部感覺，一旦出問題就會出現強烈痛覺。三叉神經痛分為原發性及繼發性，其中原發性三叉神經痛係因神經不正常放電所致；而繼發性三叉神經痛，如腫瘤、病毒感染、帶狀皰疹等都是可能原因。

原發性三叉神經痛為偶發性的劇烈疼痛，發作前毫無徵兆，說話、刷牙、甚至風吹，都可能誘發疼痛，每次持續數秒到數分鐘，痛感如刀割、火燒、電灼，為一種尖銳撕裂樣的疼痛，極其痛苦，且一般止痛藥完全無效，常使患者飽受身心煎熬。

徐賢達指出，治療三叉神經痛以藥物治療為主，80%以上的患者可因藥物而得到緩解；若藥物治療效果不彰，再考慮侵入性治療。透過電燒、伽瑪刀等方式，破壞神經傳導路徑，阻斷三叉神經根不正常傳訊以達療效，故療效僅約三個月到半年，且將產生顏面感覺麻痺的後遺症。

周女做的「神經血管減壓手術」，是以微創方式在耳後開一小切口，使用高倍率顯微鏡找到壓迫神經的血管後，再以墊片隔開，使三叉神經免於受血管壓迫，手術成效可達80-90%，並可保留三叉神經的功能，術後復發率低。

慈濟醫院表示，臨床上時有所聞將三叉神經痛誤認為牙痛而拔牙的病患，但劇烈陣發性的三叉神經痛，與持續性的牙痛仍有所分別。徐賢達建議民眾，出現不明原因的牙齒或臉部劇烈陣痛，可找神經科醫師做進一步評估，以免延誤治療，影響身心健康。

手術 慈濟

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