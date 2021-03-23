女律師口內破皮竟罹患口腔癌 醫師：長達2周未癒應檢查

不抽菸、不吃檳榔也可能罹患口腔癌。去年一名年約50歲的女性律師四處求診，因有一顆蛀牙磨擦口腔造成反覆破皮，然半年後未見改善，至醫院進行切片檢查，才發現已罹患口腔癌。口腔顎面外科醫師提醒，口腔破皮長達2周未癒合，應到牙科或口腔外科門診就醫檢查。

「10個口腔癌，9個吃檳榔，1成是沒有抽菸也沒吃檳榔」，彰化基督教醫院口腔顎面外科醫師蔡國陽指出，沒有抽菸也沒吃檳榔仍罹患口腔癌者，部分是因「免疫系統不佳」，如扁平苔蘚遺傳基因，或塑化劑等環境荷爾蒙影響，另一大部分則出現在「長期口腔破皮」的45至65歲女性，若口腔破皮長達2周仍未癒合，甚至反覆破皮在同一位置尤需注意。

除口內有異物摩擦，導致口腔黏膜破皮，蔡國陽指出，檳榔纖維粗糙，也易導致口腔破皮，若1周內反覆在同一位置破皮2至3次，恐使細胞突變，造成口腔癌，呼籲民眾應避免嚼食檳榔。

蔡國陽進一步說明，檳榔子（又稱菁仔）本就是為致癌物，若再加上荖花、熟石灰等添加物，更會加強致癌性，若已有口腔癌癌前病變，如口腔黏膜纖維化、紅白斑或疣狀增生，每天再吃檳榔10至15顆，約再5年半就會罹患口腔癌。

防範口腔癌，戒檳刻不容緩，對於嚼檳族希望藉檳榔提神、保暖等，蔡國陽建議，有嚼檳榔習慣的民眾，若累了想要增加精神，可休息、喝水與運動；天冷時，多加衣物保暖、喝溫水；無聊想嚼檳榔時，可用新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等替代品，逐步成功戒檳榔。