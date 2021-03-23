聽新聞
test
0:00 / 0:00
女律師口內破皮竟罹患口腔癌 醫師：長達2周未癒應檢查
不抽菸、不吃檳榔也可能罹患口腔癌。去年一名年約50歲的女性律師四處求診，因有一顆蛀牙磨擦口腔造成反覆破皮，然半年後未見改善，至醫院進行切片檢查，才發現已罹患口腔癌。口腔顎面外科醫師提醒，口腔破皮長達2周未癒合，應到牙科或口腔外科門診就醫檢查。
「10個口腔癌，9個吃檳榔，1成是沒有抽菸也沒吃檳榔」，彰化基督教醫院口腔顎面外科醫師蔡國陽指出，沒有抽菸也沒吃檳榔仍罹患口腔癌者，部分是因「免疫系統不佳」，如扁平苔蘚遺傳基因，或塑化劑等環境荷爾蒙影響，另一大部分則出現在「長期口腔破皮」的45至65歲女性，若口腔破皮長達2周仍未癒合，甚至反覆破皮在同一位置尤需注意。
除口內有異物摩擦，導致口腔黏膜破皮，蔡國陽指出，檳榔纖維粗糙，也易導致口腔破皮，若1周內反覆在同一位置破皮2至3次，恐使細胞突變，造成口腔癌，呼籲民眾應避免嚼食檳榔。
蔡國陽進一步說明，檳榔子（又稱菁仔）本就是為致癌物，若再加上荖花、熟石灰等添加物，更會加強致癌性，若已有口腔癌癌前病變，如口腔黏膜纖維化、紅白斑或疣狀增生，每天再吃檳榔10至15顆，約再5年半就會罹患口腔癌。
防範口腔癌，戒檳刻不容緩，對於嚼檳族希望藉檳榔提神、保暖等，蔡國陽建議，有嚼檳榔習慣的民眾，若累了想要增加精神，可休息、喝水與運動；天冷時，多加衣物保暖、喝溫水；無聊想嚼檳榔時，可用新鮮蔬菜條、蒟蒻條、無糖口嚼錠、硬喉糖等替代品，逐步成功戒檳榔。
國民健康署代理署長賈淑麗指出，政府目前針對30歲（含）以上嚼檳榔或吸菸民眾、18歲以上至29歲曾經或仍嚼檳榔的原住民，免費提供每2年1次口腔黏膜檢查，除盼早期發現口腔癌，更要找出癌前病變及早治療，阻斷癌症發生。
延伸閱讀
贊助廣告
商品推薦
udn討論區
共 0 則留言
規範發布
- 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
- 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
- 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
- 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
FB留言