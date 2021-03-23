47歲男頻尿、解尿慢 切片檢查竟罹攝護腺癌第二期

新北一位年僅47歲的劉先生，近期因不斷頻尿與解尿慢，到輔大醫院泌尿科求診，輔大醫院泌尿科主治醫師張孟霖發現男子攝護腺輕微肥大，後續追蹤抽血、切片檢查確診是攝護腺癌第二期，經紳漢高智感微創手術系統施以攝護腺根除手術，目前已恢復正常。

張孟霖表示，初診發現劉先生攝護腺體積有輕微肥大，在服藥兩週後，解尿症狀顯著改善，卻在回診時意外發現PSA指數過高，間隔一個月再次測量指數沒有下降，隨即與病人討論癌症風險執行攝護腺切片，切片報告出來確診攝護腺癌，第一時間劉先生難以置信無法接受。

張孟霖說明，攝護腺癌是一個老化疾病，多為60或是65歲以上的男性族群，早期攝護腺癌的病人，可選擇的治療方式包括攝護腺根除手術、攝護腺放射線治療（電療）、積極追蹤。比較手術的治療方式與優缺點後，劉先生選擇以手術根除，並使用紳漢高智感手術系統進行微創根除手術。

紳漢手術系統是歐洲研發的新型進階內視鏡機器手臂手術系統，擁有全球第一也是唯一的觸覺回饋系統，目前在歐盟、美國、日本等廣泛使用。劉先生術後隔日即開始正常進食，一週移除尿管即有正常控尿功能，一次小便可以解出超過300ml，癌症PSA指數也在一個月降為正常值，2周後生活也回到正常軌道。