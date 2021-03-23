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大車汰換補助宣導未落實？業者險錯過 陳玉珍協助爭取

聯合報 / 記者蔡家蓁／金門即時報導
立委陳玉珍日前接獲金門遊覽車業者陳情，因環保政策及法規的修改欠缺事先的宣導，造成他們錯失了汰舊換車補助，經陳玉珍的協助，在立院召開協調會議，終於在日前核准，為業者爭回應有的補助。圖／陳玉珍立委辦公室
立委陳玉珍日前接獲金門遊覽車業者陳情，因環保政策及法規的修改欠缺事先的宣導，造成他們錯失了汰舊換車補助，經陳玉珍的協助，在立院召開協調會議，終於在日前核准，為業者爭回應有的補助。圖／陳玉珍立委辦公室

環保署為獎勵遊覽車業者配合降低空氣污染防治，原規定在去年8月31日前的車輛已停駛、註銷、吊銷或繳銷牌照直接轉「報廢」，只要「報廢」時行車執照未逾指定驗車日，都可申請換車汰舊補助，沒想到在10月申報流程改了，金門某業者一如往常的申報，被告知無法補助，好在經立委陳玉珍的協助，環保署才重新審理，最終爭回應有的補助。

陳玉珍呼籲，中央在制定交通、環保、醫療衛生等重大政策時能夠更加縝密、周全，顧及離島資訊的落差及地區特殊性，不要一直停留「以台北看天下」的視角，那將會擴大城鄕落差及發展失衡，對金門鄕親是不合理、不公平的。

陳玉珍日前接獲地方遊覽車業者陳情，因環保政策及法規的修改欠缺事先的宣導，造成遊覧車業者錯失了汰舊換車補助，可以說是「虧大了」，幸經陳玉珍的協助，持續追蹤，在立院招開協調會，要求環保署重新審理，終於在19日核准補助。

蔡姓業者於去年12月28日到金門監理所辦理車牌停駛「繳銷」登記，以為如往常一樣待辦理「報廢」後就可申報汰舊補助，沒想到承辦人員告知申報補助的流程改變了；車牌辦理停駛「繳銷」登記者需先復牌驗車，驗車通過了環保署才會給予補助。

但這項汰舊換車補助的新規定，環保局在去年10月14日舉行了柴油車各類污染改善補助說明會，當天正好是旅遊旺季，遊覽車業者都無法到場，都不知已修改報廢辦法，且期間遊覽車公會也沒收到任何公文，在辦理車輛異動時，也無相關工作人員告知申請汰舊換車補助的辦法、條件已改變。

業者表示，該車輛確實是還可以使用時辦理報廢的，監理站動態系統的行車Gps記録可以證明，行照也沒有過期，其實環保署只需查詢監理所動態系統記録，就可以清楚看到該車子在報廢的前一天還在載客使用中，完全是符合汰舊換車補助資格。

陳玉珍表示，業者為了響應環保政策，降低車輛空氣污染，提供旅客一個更安全舒適的乘車空間，購買一台遊覽車費用不低，尤其在疫情持續蔓延，觀光市場衰退下，業者還願意配合政府共同努力改善環境，但令人遺憾的是在申請補助過程中，深深覺得公部門資訊的提供欠缺，部門間的恊調不足，極其僵化、不友善，不符民衆的期待。

陳玉珍 遊覽車 環保署

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