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清明掃墓恙蟲常為患 台東今年迄今有4例

聯合報 / 記者施鴻基尤聰光／台東即時報導
到野外建議盡量著長袖服飾保護自己，避免遭叮咬感染恙蟲病危及性命。本報資料照
到野外建議盡量著長袖服飾保護自己，避免遭叮咬感染恙蟲病危及性命。本報資料照

清明兒童連假將至，民眾掃墓祭祖或踏青、露營容易接觸蚊蟲，增加感染恙蟲病風險。台東縣今年迄今已有4例，因5年前恙蟲病曾發生死亡㢏，衛生局提醒民眾到野外要著長袖衣褲、手套及長靴保護，避免被恙蟲附著叮咬染病。

疾管署監測資料顯示，台灣全年都可能感染恙蟲病，但每年4月起進入流行，歷年通報4、5月開始上升，6、7月達高峰，其中以花東及離島地區感染病例數較多。恙蟲幼蟲會寄生在動物身上，台東山區及農田最適合繁殖。

衛生局疾病管制科表示，恙蟲叮咬未及時就醫死亡率可達60%，感染約6至21天會陸續出現頭痛、惡寒、沐巴結腫大和發燒等症狀。去年台東病例數約占全國四分之一。

恙蟲病由帶有立克次體的恙螨叮咬傳染，恙螨通常停留草叢中，伺機附到經過的人類或動物身上，潛伏期約9至12天，出現發燒症狀後，1周內皮膚會出現紅色斑狀丘疹，可能引發肺炎及肝功能異常等併發症，嚴重可致命，叮咬處會出現焦痂。

恙蟲 衛生局 台東

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