未曾有過敏史 頸椎受傷患者手術麻醉竟過敏性休克險死

需要麻醉的手術非常多通常很安全，但有少數會出現「過敏性休克」；雖然發生機率低，一旦有可能在短短20分鐘內喪命，根本來不及搶救，有人雖經急救恢復呼吸心跳，卻成為植物人。這時醫生如果警覺又有心血管監視儀，就可能迅速搶救。

奇美醫學中心今天發表相關案例，一名37歲林姓患者因頸椎受傷手術，全身麻醉後竟出現過敏性休克，因及時發現，搶回一命，他術後得知自己差點再也醒不過來，除了慶幸自己幸運，也配合醫院拍攝宣導影片，呼籲民眾重視。

奇美麻醉部主治醫師王立楷表示，患者當時是因工作時跌倒傷及頸椎，造成四肢無力麻木，診斷頸椎狹窄造成脊髓壓迫，醫師建議接受減壓手術，手術全身麻醉，患者術前曾表明沒有食物或藥物過敏經驗，麻醉不久就血壓就逐漸降低。

王立楷指出，發現後立即大量靜脈輸液，但沒有改善，不久心跳忽然變慢最後停止，外科醫師隨即進行心肺復甦術，心跳在1分鐘內恢復，並經判讀「進階心血管監視儀」數據後，高度懷疑是過敏性休克，立即治療，生命跡象才逐漸回穩，術後沒有留下後遺症。

林姓患者術後得知自己差點就醒不過來，非常感謝醫護人員及時處理，還配合醫院把自己的親身經歷拍成宣導影片，呼籲民眾重視藥物引起的過敏性休克問題。

王立楷說，全身麻醉發生過敏性休克的機率約萬分之一，並不常見，因事先往往沒有任何徵兆，症狀可能幾分鐘內發作，也可能幾小時後才出現，因手術中無法完全掀開病人身上布單檢視皮膚有無過敏跡象，病人麻醉也無法反映，即時正確診斷需要警覺與細心觀察，有時並不容易。