不用怕停不到位了！北榮新建三號停車場啟用
台北榮總新建三號門停車場今天啟用，由院長許惠恒率各副院長共同剪綵，設有162個汽車停車位、490個機車停車位，就醫民眾停車將更便利。
北榮院長許惠恒表示，因手術室增建工程，取消84個汽車停車位，造成門診尖峰時段停車位供不應求；三號門停車場自3月4日試營運後，已有效疏解停車不易的問題，惟仍呼籲民眾多使用大眾交通工具來院就醫。
北榮總務室洪志成主任指出，三號門停車場出入採用「車牌辨識」方式，並設有「車位在席偵測號誌」，方便尋找停車空位。汽車停車收費為上午7時至晚上9時每小時40元，其餘時段每小時20元；機車停車位首次對外開放，至4月30日前試營運免收費，為減少長時占用並提高周轉率，5月1日起收費為每小時10元，最高上限為每日60元，以悠遊卡或現金自動繳費機繳費皆可。
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