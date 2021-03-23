不用怕停不到位了！北榮新建三號停車場啟用

台北榮總新建三號門停車場今天啟用，由院長許惠恒率各副院長共同剪綵，設有162個汽車停車位、490個機車停車位，就醫民眾停車將更便利。

北榮院長許惠恒表示，因手術室增建工程，取消84個汽車停車位，造成門診尖峰時段停車位供不應求；三號門停車場自3月4日試營運後，已有效疏解停車不易的問題，惟仍呼籲民眾多使用大眾交通工具來院就醫。