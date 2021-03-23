52歲婦一咳嗽就漏尿好尷尬 電波療程改善尿失禁

52歲陳姓婦人一咳嗽就漏尿很尷尬，她4年前在早餐店工作時，因為忙到沒時間上廁所，沒想到一個不經意的咳嗽，尿液就流了出來，沿著大腿內側流到小腿，她當下才驚覺自己忍很久的尿失禁問題，已到非常嚴重的程度，經光田綜合醫院電波療程已改善她尿失禁等問題。

這樣的經驗讓陳婦感到不堪、產生社交困難，因此開始積極尋求治療，有醫師建議她做凱格爾運動，但因生活忙碌沒有持續運動，2、3年後仍不見改善；1年多年前她在外院接受陰道鉺雷射手術，維持不到一年，發現還是常有些微尿液滲出，經親友介紹下到光田綜合醫院就醫評估，婦產科醫師蘇棋楓透過棉墊測試判斷其尿失禁嚴重程度，評估結果15gm，屬於中度漏尿程度。

光田綜合醫院婦產科醫師蘇棋楓表示，陳婦曾做過陰道鉺雷射手術，療程需連續3個月分3次施打，尿失禁問題雖然能得到改善，但熱效應在陰道的膠原蛋白隨著時間慢慢流失，漏尿症狀又會出現，因此建議患者進行「星特拉薇薇電波系統」療程（俗稱「薇薇電波」），只需要施打一次，便能改善其漏尿症狀。

根據統計女性在生產後，約有3成比例有尿失禁問題，蘇棋楓醫師強調，女性歷經懷孕生產、骨盆腔以及陰道承受壓力，加上更年期之後，骨盆底肌無力、膀胱頸與尿道間的結締組織機能老化變弱，還有中年肥胖，都是造成陰道鬆弛的原因。

治療尿失禁問題，像是凱格爾運動（骨盆底肌肉）必須持之以恆才有效果，許多婦人往往因為生活忙碌，很快就會放棄，使症狀遲遲無法改善。

蘇棋楓醫師表示，熱效應為能量基底的陰道治療，這幾年來針對尿失禁與停經後的生殖泌尿症狀，臨床實證上都有改善的效果，薇薇電波透過專利技術及冷卻系統，將熱能傳遞至陰道可刺激陰道膠原蛋白新生重組，保護陰道黏膜不受傷害，還能使提升尿道和骨盆底組織支撐作用，改善陰道鬆弛、萎縮、乾澀與尿失禁的困擾。