兒童節清明連假 12歲以下免費玩13處國家森林遊樂區

林務局今天表示，109年4月2日至5日兒童節併同清明連假，12歲以下兒童免費進入林務局轄管太平山、內洞、滿月圓、東眼山、大雪山、八仙山、奧萬大、阿里山、墾丁、雙流、知本、池南、富源等13處國家森林遊樂區，以及搭乘烏來台車與太平山蹦蹦車，可在春暖花開的季節全家同遊森林。

林務局提醒，為了孩童安全，12歲以下兒童搭乘烏來台車或太平山蹦蹦車須有成年人陪同，更多國家森林遊樂區與自然步道相關旅遊資訊，可至「林務局-森活情報站」（https://www.facebook.com/twforest ）臉書專頁、台灣山林悠遊網（https://recreation.forest.gov.tw/ ）以及林務局局網（http://www.forest.gov.tw/ ）查詢。

林務局表示，民眾可在兒童節清明連假期間，了解國家森林遊樂區內開花植物的花語，在森林賞景健行時，藉由花語瞭解各種植物的特性與傳說典故。像是「太平山白櫻花」花語是除你以外，別無他愛，花期約在三月底至四月初；「台灣堇菜」花語是謙虛、誠實、含蓄，花期約在三月至五月，可在東眼山看到蹤跡。

「杜鵑」花語是永遠屬於你的愛，台灣的各類原生種杜鵑，如烏來杜鵑、金毛杜鵑、臺灣杜鵑等，花期約在四月至五月，依品種不同，粉白紫紅各色花朵映在翠綠的森林中，可到內洞、太平山、大雪山、奧萬大、合歡山與阿里山欣賞。「台灣胡麻花」花語是充滿希望與幸福，花期約在四月至五月，純白似雪或粉紅色的花朵，點綴在綠色山壁上，常見地點是太平山、東眼山與觀霧。

「杜虹花」花語是聰明伶俐，花期約在四月至五月，花朵為顯眼的粉紅或紫紅色，可到太平山、觀霧、八仙山、阿里山與雙流觀賞。「苦楝」花語是癡心、迷醉的戀愛，花期約在三月至四月，淡紫色的小花，飄散內斂的清香，可到雙流、知本與池南探尋。