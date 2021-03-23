高雄成PM2.5空汙王！ 台空盟：高屏、台南霾兄霾弟

台灣空氣品質屢亮紅燈，台灣健康空氣行動聯盟（ACT）上午公布去年度自動PM2.5年報，高屏地區（不含恆春）年均值19.8微克／立方米，是全國最惡空氣品質區，其中高雄19.9微克／立方米、屏東19.7微克／立方米列最差兩縣市。

南部反空汙大聯盟呼籲，高雄市長陳其邁應盡速提出無煤期程表，除將全台最老舊的興達電廠立即除役，把17座燃煤汽電共生鍋爐、23組燃燒設備在兩年內完成由煤轉氣；2018年運轉的大林超超臨界電廠應仿效荷蘭屆滿15年就除役。

ACT公布的年報資料中也顯示，台中以南各縣市PM2.5年均值，均未達台灣PM2.5管制標準年均值15微克／立方米、實際年均值14.1微克／立方米，除高屏外空氣品質最差，雲嘉南、中部、離島均亮紅燈。

就縣市別來看，除高雄、屏東外，嘉義市19.3微克／立方米、台南18.4微克／立方米、南投17.8微克／立方米、雲林17.6微克／立方米、嘉義縣17.5微克／立方米、彰化16微克／立方米、台中15.4微克／立方米，空品也都亮紅燈。

ACT理事長葉光芃更指出，去年度全台自動PM2.5平均值最差的10大測站，有8個在高雄，大寮站22.6微克／立方米名列「空汙王」，仁武站、林園站緊追其後，屏東潮州站與雲林斗六則都以19.86微克／立方米分居第7、8名。

葉光芃分析，高屏地區空品差測站，多因位在興達電廠與大林沒電廠下風處，而煤就是萬毒之首，煤電廠不僅是PM2.5排放大戶，燃煤排放同量PM2.5時，毒性可能5倍於一般PM2.5排放、近3倍交通廢氣排放。

葉光芃說，加拿大去年PM2.5年均值僅6.1微克／立方米，但每年仍約1萬5300人因空汙早逝；台灣高屏PM2.5濃度3倍於加拿大，推估每年將有4000人因pm2.5早逝。葉也批評，環保署長張子敬思維停在2006年，環保署變成環害署。