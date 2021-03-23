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拉攏孩子的心 飯店搶攻兒童節商機

聯合報 / 記者王慧瑛徐如宜／高雄即時報導
義大皇家酒店推出「5是孩子王」住房專案，要拉攏孩子、大人的心。圖／業者提供
義大皇家酒店推出「5是孩子王」住房專案，要拉攏孩子、大人的心。圖／業者提供

兒童節假期將至，各飯店紛紛推好康優惠，要拉攏父母、孩子的心，安排一趟親子行，讓孩子盡情放電，家長也放鬆身心。

氣溫暖和的南台灣4月天，正是適合出遊好時機，高雄義大皇家酒店推「5是孩子王」住房專案，4月4日兒童節當日入住雅緻家庭房或經典客房一晚，含2客成人、2客兒童自助式早餐收費4000元，須另加1成服務費，若下午5點後入住，可享隔日下午5點退房優惠，只要有一名12歲以下孩童同行，更可加碼獲贈500元購物禮券，可用在義大世界購物廣場，添購新衣、新玩具。

義大遊樂世界也選在兒童節檔期推出全新表演節目及遊樂設施，一站滿足全家度假、購物、遊樂願望。

配合兒童節檔期，義大遊樂世界推全新設施「神奇AR畫館」，將原有3D畫館加入實境技術，遊客可在4種不同場景中，透過特定手機APP，玩出AR效果，宛如真實搭乘雲霄飛車、摩天輪的感受，趣味性十足。

園區內兒童劇場表演，內容也有全新改版，推出「獵人與獨角獸」，講述獵人尋找獨角獸旅程中，發生的奇聞軼事，透過生動活潑的表演及互動，要給大家不一樣的兒童節。

業者表示，義大皇家酒店內有戶外戲水池、室內水療館、兒童遊戲室等上千坪休閒設施，結合購物、樂園與住宿，適合親子旅遊度假。

義大皇家酒店推出「5是孩子王」住房專案，要拉攏孩子、大人的心。圖／業者提供
義大皇家酒店推出「5是孩子王」住房專案，要拉攏孩子、大人的心。圖／業者提供

義大世界 兒童節

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