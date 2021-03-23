大重機上國道？第二季檢核出爐仍有違規、不良駕駛行為

大型重機是否開放上國道爭議多時，交通部長林佳龍去年要求對於開放重機上國道重啟評估，高公局則是委請中華民國運輸學會進行大型重機行為檢核，評估時間為一年(109年7月1日至110年6月30日)，評估路段包括國三甲線、台64線、台74線，並由淡江大學副教授羅孝賢擔任檢核小組召集人暨發言人。

運輸學會今也公布第二季的檢核會議成效，指國三甲線再觀察期間內，大型重機未發生交通事故，而小型車則發生42件(含1件受傷事故)，每百萬延車公里事故件數為1.78件；台64線部分，大型重機發生5件交通事故(含4件受傷事故)，小型車發生186件交通事故(含23件受傷事故)，每百萬延車公里事故件數上，大型重機為1.90件、小型車為1.84件。

台74線方面，大型重機發生10件交通事故(含4件受傷事故)，小型車發生506件交通事故(1件死亡事故、75件受傷事故)，每百萬延車公里事故件數上，大型重機為5.01件、小型車為3.13件。

至於秩序指標方面，國3甲線大型重機共取締12件，小型車取締941件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為84.30件，小型車為39.97件；台64線大型重機共有128件違規取締，小型車則有4,047件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為48.70件，小型車為40.08件。台74線方面，大型重機取締74件，小型車取締7471件，每百萬延車公里違規件數上，大型重機為37.09件，小型車為46.24件。

運輸學會指出，國3甲線部分，大型重機共觀察到31件違規行為，小型車則有270件，兩者觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例分別為13.84%與1.38%。台64線部分，大型重機共有57件違規行為，小型車則發生205件，大型重機觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例為12.47%，小型車為1.37%。台74線方面，大型重機共有57件違規行為，小型車則為483件，大型重機觀測違規件數佔抽樣時段交通量比例為12.10%，小型車為1.07%。整體而言，第二季檢核結果中之主要不良駕駛行為多為「行進時未保持安全車距」，仍與第一季的檢核結果相仿。

羅孝賢表示，從106年開始做國道上重機的檢核以來，相關數據一直都蠻穩定的，不過相較於汽車是「鐵包肉」，機車屬於「肉包鐵」，一但發生事故，傷亡會比汽車來得相對嚴重許多。

羅孝賢也提到，就駕駛行為來看，重機相對靈活、車體小，因此操作上會有交叉行駛、跟車距離不足等狀況，換句話說，不知不覺中就會有比較不安全的駕駛行為，不過大重機團體也都有透過宣導提醒車友注意，這部分也是屬於駕駛教育的問題，建議公路總局在監理這一塊，可以透過駕駛教育、考照的方式有精進的行為。

至於是否要開放大重機上國道？羅孝賢強調，大重機上國道是一個社會工程，我們需要到是溝通，因為國道、快速道路的用路人不僅只是大重機，還有大客貨車、小型車，對於用路人的安全疑慮，需要不斷溝通，且是和整個社會溝通，才有機會往下走。