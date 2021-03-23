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首座人臉辨識機場 松機明起試辦3e智慧通關
交通部推動全台各機場智慧化，擇定由松山機場先行試辦，做為未來各機場建置參考，24日起將開放出境旅客體驗。交通部長林佳龍今天前往視察，他稱許新系統不僅降低人力負擔，更能強化機場保安，邀請旅客一起來體驗。
結合生物辨識的智慧通關為目前全球先進機場發展方向，藉由護照、登機證及人臉結合成單一身分證件（oneID），可用於後續通關登機等作業。考量台灣民情及法規與其它國家可能有所差異，交通部擇定由松山機場先執行為期6個月的試辦計畫，從中了解實際運作狀況，作為國內各機場正式建置系統的參考。
目前國際出境旅客在完成報到劃位手續，於進入管制區、移民署證照查驗櫃檯、登機門等三個節點均須進行護照及登機證的查驗作業，以維國境安全及航空保安。
在此之前，移民署查驗櫃檯已建置e-Gate自動通關系統，松山機場的試辦計畫則是在進入管制區(e-Check)及登機門(e-Board)設置智慧化通關系統，松山機場也成為全國首座3e智慧通關機場。
林佳龍表示，藉由科技之運用，不僅能降低查驗人力的負擔、提升辨識準確度進而強化航空保安、同時也營造智慧機場的國門形象。他肯定民航局與松山機場同仁的用心與努力，也邀請旅客多加使用此一智慧通關設施。
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